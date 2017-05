FrankfurtNach dem letzten TV-Duell im Rennen um das französische Präsidentenamt haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten auf einen Sieg des unabhängigen Europa-Befürworters Emmanuel Macron gewettet. Allerdings bleibe ein Restrisiko, dass Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National, die mit ihren Pöpeleien offenbar an Zustimmung verloren hat, bei der Stichwahl am Sonntag doch noch die Nase vorn hat, warnten Händler. Somit setzte der Dax seine Rekordfahrt am Donnerstag fort, wenn auch ohne Vollgas: Er kletterte um 0,8 Prozent auf das frische Allzeithoch von 12.625 Punkten. Der französische Leitindex CAC40 stieg um 0,8 Prozent auf 5344 Punkte und notierte damit so hoch wie zuletzt im Januar 2008. Der EuroStoxx50 legte 0,7 Prozent zu.

„Was die Wahl in Frankreich angeht, ist ein Sieg Macrons auch nach dem gestrigen TV-Duell eine ausgemachte Sache für die Börse", sagte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke warnte aber: „Die Ergebnisse des Brexit-Referendums und der US-Präsidentschaftswahl haben gezeigt, dass in unserer heutigen politischen Welt nichts mehr sicher ist.“

Ein Grund für diese immer neuen Rekordhochs im Trippelschritt: Die Handelsvolumina sind relativ gering und nur wenige Anleger sind investiert. „Die Kaufbereitschaft ist unter deutschen Anlegern kaum vorhanden, die Investitionsquote ebenfalls gering“, hat Börsenexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Handelsblattumfrage zur Börsenstimmung auswertet, bereits am Montag festgestellt.

Mit dieser Ansicht steht er nicht allein da: „Viele Anleger halten den Dax offenbar für überbewertet“, begründet Börsenexperte Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt Analysen zur Börsenstimmung erstellt. Denn ein Einstieg in dieser Woche würde für viele Marktteilnehmer mit dem unangenehmen Gefühl einhergehen, nicht nur zu spät an der Party teilgenommen, sondern womöglich auch noch das höchste Dax-Niveau aller Zeiten erwischt zu haben.

Dementsprechend kamen für ihn die Kursgewinne der vergangenen Tage nicht durch größere Nachfrage zustande. Einige Anleger musste ihre Spekulationen auf fallende Kurse auflösen, um die Kursverluste zu begrenzen. Und wie geht es weiter? Goldberg rechnet damit, dass die Anleger, die den Dax für überbewertet halten, bei etwas niedrigeren Preisen einsteigen wollen. Er schätzt, dass die spätestens bei Dax-Ständen um die 12.000 Punkte wieder zugreifen. Der Experte räumt aber ein, Korrekturen innerhalb eines längeren Trends stets sehr schwer einzuschätzen und damit auch zu handeln seien.

Goldberg hält auch ein ganz anderes, komplett gegensätzliches Szenario für möglich: Sollte der deutsche Leitindex durch etwa durch zusätzliche langfristige Kapitalzuflüsse aus dem Inland nach oben getrieben werden, würden dann diese Anleger auch wieder einsteigen.

Ein ähnliches Szenario sieht auch Stephan Heibel: Ein Kursanstieg könnte für viele Bären zum Problem werden, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Deckungskäufe müssen getätigt werden und würden eine Dax-Rally weiter anheizen. Ein Kursanstieg im Dax könnte dadurch schneller vonstattengehen, als viele Privatanleger in der Lage sind, ihre Short-Spekulationen aufzulösen und Aktien zu kaufen.“

Der Euro zog wieder um etwa einen viertel US-Cent an und lag bei 1,0930 Dollar. Am Mittwochabend hatte die Aussicht auf bald weiter steigende US-Zinsen die Gemeinschaftswährung noch leicht belastet. Die US-Notenbank Fed hatte wie erwartet die Zinsen zwar unverändert gelassen, aber die Tür für eine Anhebung im Juni offengehalten.

Größter Dax-Gewinner waren Adidas mit einem zeitweiligen Plus von 3,7 Prozent auf das Rekordhoch von 188,95 Euro. Der Sportartikelhersteller hat im ersten Quartal mehr als erwartet verdient und sprintet dem Erzrivalen Nike mit schnellen Schritten davon. „Das war ein exzellenter Start ins Jahr 2017“, schrieben die Analysten von Baader Helvea. Andere Experten warnten aber vor zu viel Optimismus. Schließlich habe Adidas die Prognose nicht weiter angehoben, stellten die Analysten der DZ Bank fest, die ihre Kaufempfehlung einkassierten und die Aktien auf „halten“ herunterstuften.

Auf der Verliererseiten standen Infineon, die 2,3 Prozent verloren. Der Chiphersteller konnte mit seinem Quartalsgewinn bei den Anlegern nicht punkten, da die Zahlen teils unter den Erwartungen lagen. Siemens traten auf der Stelle, obwohl die Münchener ihren Ausblick bekräftigt hatten. Allerdings hatten einige Anleger auf eine Anhebung gesetzt.

Der MDax rückte am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 24.776 Punkte vor. Der Index für mittelgroße Unternehmen hatte am Dienstag erstmals die Marke von 24 800 Punkten geknackt. Der TecDax, wo am ersten Handelstag im Mai die Hürde von 2100 Punkten gefallen war, zeigte sich mit 2116,56 Punkte fast unverändert. Der Leitindex der Eurozone, der Euro Stoxx 50, stieg um 0,5 Prozent.