 Börse Frankfurt: Dax fällt in Richtung 12.200 Punkte

FrankfurtAuch am Dienstag dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt nur in einer engen Spanne bewegen. Denn mitten in den Sommerferien locke selbst die laufende Bilanzsaison die Anleger kaum an die Börse, sagte ein Händler.

Banken und Broker sagten für die Eröffnung des deutschen Aktienmarktes angesichts der Vorgabe aus Asien leichte Kursverluste voraus. Am Montag hatte der Dax mit 12.257 Punkten 0,3 Prozent niedriger geschlossen. Auch der weiter starke Euro dämpft die Stimmung der Anleger. Durch den hohen Wechselkurs verteuern sich die Waren europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt.

Auf der Unternehmensseite steht unter anderem der Zwischenbericht der Deutschen Post im Fokus. Ansonsten lassen sich einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe in die Bücher schauen.

Am Montag hatten die Kurse an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa leicht zugelegt. Der Dow Jones und der S&P500 hatten je mit einem Plus von etwas mehr als 0,1 Prozent geschlossen, der Nasdaq hatte seine Gewinne leicht ausgeweitet und war mit einem Plus von 0,5 Prozent aus dem Handel gegangen.

In Fernost tendierten die Börsen am Dienstag leichter. In Tokio notierte der Nikkei-Index 0,3 Prozent schwächer. In Shanghai lagen die Kurse leicht im Minus. Der Exportweltmeister China hatte im Juli mit 7,2 Prozent zum Vorjahr weniger als von Analysten mit 10,9 Prozent erwartet ausgeführt.