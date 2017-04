 Börse Frankfurt: Dax fällt ins Minus

Frankfurter Börse Der Dax startete entspannt in den Tag. (Foto: Reuters)

FrankfurtGespannt wartet Europa auf die Frankreichwahlen am Sonntag, doch der Dax ist eher entspannt – nur wenig verändert eröffnete er am Freitagmorgen und fiel zuletzt um 0,11 Prozent auf 12.013 Zähler. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex erhebliche Mühe, die Marke von 12.000 Punkten zu verteidigen. „Vor der Wahl in Frankreich wollen die Anleger keine großen Risiken eingehen. Deshalb ist eine Fortsetzung der Konsolidierung rund um die 12.000-Punkte-Marke wahrscheinlich“, glaubt Milan Cutkovic, Marktanalyst von AxiTrader. Der Pariser Leitindex CAC 40 verlor zuletzt 0,75 Prozent – dabei war er am Donnerstag so stark gestiegen wie kein anderer großer europäischer Aktienindex.

Auch MDax und SDax landeten zuletzt im Minus. Der MDax lag zuletzt mit 0,11 Prozent im Minus, der SDax fiel um leichte 0,06 Prozent.

Zusätzliche Verunsicherung für die Aktienindizes könnte auch der möglicherweise islamistisch motivierte Anschlag auf den Champs-Elysees in Paris am Freitag bringen. „Es bleibt zu hoffen, dass dieses Ereignis nicht die Wahl am Sonntag beeinflusst“, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets in London.

Der Gewinner des Dax war zuletzt Thyssenkrupp mit einem Anstieg von moderaten 0,75 Prozent, gefolgt von BASF mit einem leichten Plus von 0,28 Prozent. Von hinten führt Beiersdorf mit einem starken Minus von 1,63 Prozent die Dax-Liste an, gefolgt von dem zweiten Verlierer des Tages: RWE, mit 1,01Prozent im Minus.

Im Technologieindex TecDax zogen die Aktien von Software AG die Blicke auf sich. Sie gewannen zuletzt satte 7,08 Prozent, nachdem der SAP-Rivale mit Gewinn und Umsatz im vergangenen Quartal die Erwartungen von Analysten übertroffen hatte. Das operative Ergebnis fiel um fünf Prozent. Auch hier hatten Analysten ein schwächeres Ergebnis erwartet. Ein Händler lobte, dass das Unternehmen unerwartet robust profitabel sei.

Für die BVB-Aktien ging es um 2,2 Prozent aufwärts, nachdem sie am Vortag eher abwärts ging: Wegen des Ausscheidens des Fußball-Bundesligisten aus der Champions League waren die Aktien um mehr als 3 Prozent abgesackt. Für Aufsehen sorgte dabei die Nachricht, dass die Polizei einen Tatverdächtigen wegen des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Mannschaftsbus festgenommen hat. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft scheint der mutmaßliche Täter auf einen durch den Anschlag verursachten Kursverlust der BVB-Aktie gesetzt zu haben, um dadurch einen Millionengewinn einstreichen zu können.

Bei einem Überraschungssieg der rechtsextremen Marine Le Pen in Frankreich rechnen Analysten kommende Woche mit einem Börsenbeben. „Wenn es ihr dann allerdings nicht gelingt, eine Mehrheit für den Austritt Frankreichs aus EU und Euro zu bewegen, dürfte auch die europäische Kapitalmarktentwicklung schnell wieder von anderen Themen dominiert werden“, kommentieren die Strategen von Sal. Oppenheim.

Umfragen zufolge hat Le Pen gute Chancen, die erste Runde der Abstimmung am Sonntag zu überstehen und in die Stichwahl am 7. Mai einzuziehen. Dort könnte sie auf den linksliberalen Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron treffen. Die Meinungsforscher sagen dem Pro-Europäer und Anhänger der deutsch-französischen Achse für die entscheidende zweite Wahlrunde einen klaren Sieg gegen die Chefin des Front National (FN) voraus. Der überraschende Triumph von Donald Trump in den USA und das Votum der Briten gegen die EU haben allerdings gezeigt, dass Umfrageinstitute nicht selten irren.