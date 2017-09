Börse Frankfurt : Dax fällt unter 12.100 Punkte

Datum: 06.09.2017 07:38 Uhr

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt starten vorsichtig in den Tag. Dazu tragen vor allem Kursverluste an der Wall Street bei. Im Fokus der Akteure stehen heute die Änderungen in den Indizes MDax und SDax.