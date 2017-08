FrankfurtEuropas Anleger haben zur Wochenmitte Kasse gemacht. Für mehr scheint es aktuell nach dem starken Dienstag zu fehlen. Der Deutsche Aktienindex notierte zuletzt am Mittag mit 12.220 Punkten 0,1 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50, Leitindex der Währungsunion, gab ebenfalls 0,1 Prozent nach auf 3451 Zähler. Die angespannte geopolitische Lage in der Korea-Krise rückt auf dem Parkett zwar in den Hintergrund. Neue Impulse sind aber nicht in Sicht. Das viel beachtete Notenbankertreffen im inzwischen legendären Jackson Hole in der amerikanischen Provinz findet erst ab morgen statt.

Die Kansas City-Filiale der US-Notenbank Federal Reserve lädt ab morgen zur jährlich stattfindenden Konferenz ein, bei der sich das Who is Who der Geldpolitik trifft. Vom Treffen in den Rocky Mountains erhofft sich die Finanzwelt einmal mehr Hinweise auf den Kurs der Zentralbanken. Höhepunkt der Konferenz ist die Rede der Fed-Chefin Janet Yellen, die am Freitag ans Podium tritt. Auch der höchste Währungshüter der Euros wird vor Ort sein: Mario Draghi.

Von dem gab es heute schon Neues. Leider nichts, was die Börsianer auf die Zins-Entscheide der nächsten EZB-Ratssitzung Anfang September schließen lässt. Der EZB-Präsident bekräftigte bei einer Rede in Lindau – auf der Tagung der Ökonomie-Nobelpreisträger – den Erfolg der ultralockeren Geldpolitik in der Bekämpfung der Krisen der vergangenen Jahre.

Die expansive Geldpolitik als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise sei erfolgreich gewesen. Allerding räumte der Italiener ein, dass noch viel getan werden müsse: „Wir müssen uns der nach wie vor bestehenden Lücken in unserem Wissen bewusst sein.“ In diesem Zusammenhang seien ökonomische Studien besonders wichtig für den Kurs der Notenbank. Man müsse den Blick auf die Geldpolitik überdenken. Einmal mehr nahm er vor der Elite der Wirtschaftswissenschaften die Politik in die Pflicht, die monetären Maßnahmen zu flankieren.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Zum drängenden Problem der immer stetiger stärker werdenden Euros schwieg sich Draghi aus. Die teure Gemeinschaftswährung – und mit ihr der schwache Dollar –dürften eines der prägenden Themen in Jacksons Hole sein. So weit müssen sich die Anleger noch gedulden. Draghi in Jackson Hole – unvergessen bleibt sein Auftritt dort im August 2014, wo er den Amerikanern die Show stahl und mit seinen öffentlichen Überlegungen zu Anleihekäufen dem derzeit billionenschweren Programm der Gegenwart die Bühne bereitete.