FrankfurtDas Säbelrasseln zwischen Nordkorea und den USA lässt Europas Anleger Nerven zeigen. Auch am Freitag steigen Investoren aus dem Aktienmarkt und flüchten in sichere Häfen, wie etwa Gold, das ein neues Zwei-Monats-Hoch erreichte. Der Dax kämpfte im Frühhandel um die 12.000-Punkte-Marke. Zuletzt notierte er mit 11.991 Punkten knapp drunter und kam auf ein Minus von 0,2 Prozent. Bereits gestern war deutsche Aktienindex unter den psychologisch wichtigen Meilenstein gefallen, konnte sich vor Handelsschluss aber über die Tausender-Linie retten. Der paneuropäische Euro-Stoxx-50 gab 0,4 Prozent nach auf 3419 Zähler.

Die Furcht vor einem bewaffneten Konflikt zwischen beiden Staaten hatte Anleger stark verunsichert und aus den Aktienmärkten heraus in weniger riskante Anlagen wie Gold getrieben. Grund für die zunehmende Risikoscheu sind weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea. Die eskalierende Rhetorik verunsichert die Anleger rund um den Globus. Trump hatte im Atomkonflikt mit Nordkorea seine „Feuer-und-Wut“-Rede verteidigt. Möglicherweise sei sie sogar nicht scharf genug gewesen, sagte er.

„Nach wie vor zeichnet sich keine verbale Abrüstung zwischen den beiden emotionalen Führern aus Nordkorea und den USA ab“, sagte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. US-Präsident Donald Trump warnte, Nordkorea würde bei einem Angriff auf Guam Probleme bekommen, wie sie nur wenige Länder erlebt hätten. Das asiatische Land hatte zuvor gedroht, die US-Militärbasis auf der Pazifikinsel ins Visier zu nehmen.

Vor genau einer Woche hatten Anleger zu einem Befreiungsschlag angesetzt. Doch die unsichere geopolitische Lage verhinderte einen positiven Trend. Auch die Wall Street, die anders als Europa einen hervorragenden Rekordsommer erlebt, geriet in der laufenden Woche ins Stottern. Im Vergleich zum Freitag notiert die Frankfurter Benchmark aktuell 2,3 Prozent tiefer, der Euro-Stoxx-50 2,8 und der Dow-Jones-Index 1,2 Prozent.

Daneben richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die deutschen Inflationsdaten. Das Statistische Bundesamt hat am Freitagmorgen die Prognose von 1,7 Prozent im Monat Juli bestätigt. Auch in den USA werden Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise vorgelegt. Von diesen erhoffen sich Investoren Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen. Eine anhaltend niedrige Teuerung könnte der Diskussion um die Drosselung der EZB-Anleihekäufe neuen Schwung verleihen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent tiefer, während der Nasdaq 2,1 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3215 Punkte. In der zweiten Frankfurter sank der Index der mittelgroßen Wertem der MDax, um 0,9 Prozent auf 24.412 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,8 Prozent auf 2214 Zähler nach.