Frankfurt/DüsseldorfDer Dax hatte sich zunächst von seiner Talfahrt der Woche erholt, rutschte zuletzt aber wieder ab und notierte 0,12 leichter bei 12.401 Punkten. Gründe dafür sind der immer noch starke Euro-Dollar-Kurs (1,1418 Euro). Zudem geben die US-Amerikaner wenig Geld aus, der Konsum legte im Mai nur um 0,1 Prozent zum Vormonat zu. Im April hatte es noch einen Zuwachs um 0,4 Prozent gegeben. Der private Konsum steht für gut zwei Drittel der Wirtschaftskraft und ist damit ein Eckpfeiler der amerikanischen Konjunktur. Die Notenbank Fed strebt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an.

Die überraschend starken deutschen Einzelhandelsumsätze und die besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus chinesischen Großkonzernen hatten den deutschen Leitindex zuvor noch gestützt.

Der Einzelhandel machte ein kräftiges Umsatzplus. Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im Mai so deutlich gesteigert wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Ihre Einnahmen wuchsen um 6,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Mai hatte allerdings auch einen Verkaufstag mehr als vor einem Jahr. Preisbereinigt fiel das Plus mit 4,8 Prozent zwar etwas geringer aus, war aber fast doppelt so groß wie von Analysten vorhergesagt.

Besonders der Internet- und Versandhandel boomten: Er steigerte seinen Umsatz um 8,2 Prozent. „Online bleibt der Wachstumstreiber“, sagte Falk. Das Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf stieg um gut vier Prozent. Bei Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verringerten sich dagegen die Umsätze.

Der MDax sowie SDax notierte zuletzt 0,5 Prozent fester.

Die Inflation in der Euro-Zone fällt dagegen niedriger aus als die Europäische Zentralbank es gerne hätte. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 1,3 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Teuerungsrate in diesem Jahr. Im Vormonat lag sie noch bei 1,4 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Juni sogar einen Rückgang auf 1,2 Prozent erwartet. Ein Grund ist, dass sich Energie mit 1,9 Prozent nicht mehr so stark wie in den Vormonaten verteuerte.

Die Europäische Zentralbank strebt eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an und ist damit derzeit recht weit von ihrem Zielwert entfernt. Nach einem optimistischen Konjunkturausblick von EZB-Chef Mario Draghi erwarten jedoch viele Experten, dass die Notenbank von ihrer ultralockeren Geldpolitik Abstand nehmen wird. Auch die Spekulationen auf eine Zinsanhebung der EZB im kommenden Jahr haben deutlich zugenommen.

Bayer muss derweil große Verluste einstecken. Die Aktie stürzte zuletzt 4,06 Prozent in die Tiefe. Der Grund: Ein unerwartet schwaches Pflanzenschutzgeschäft im wichtigen brasilianischen Markt wird das Ergebnis von Bayer in diesem Jahr belasten. Für 2017 erwarte Bayer eine einmalige Belastung von 300 bis 400 Millionen Euro für den bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda), teilte das Unternehmen am Freitag mit. Erst Ende April vor der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto rechnete Bayer noch mit höheren Einnahmen.

Schlimmer als die betragsmäßige Auswirkung ist der Vertrauensverlust, den eine Gewinnwarnung bedeute, erklärte DZ Bank-Analyst Peter Spengler. Er betrachte die Prognosesenkung aber als einmalige Angelegenheit.

„Die Ergebniswarnung kam ziemlich überraschend, damit hat keiner gerechnet“, sagte ein Händler. „Das war ein Schuss vor den Bug für Aktionäre“, fügte ein anderer Aktienhändler hinzu. „Die Papiere sind gut gelaufen in den letzten Wochen, dann ist es klar, dass Anleger nach so einer Nachricht erst mal Gewinne sichern.“

Auch für Bayer ungünstige Währungskurse drücken die Bilanz, zudem verlaufe das Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten schwächer als erwartet. Bayer werde deshalb seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr anpassen. Bislang war ein Umsatzanstieg auf etwa 51 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden, das bereinigte Ergebnis sollte im unteren Zehner-Prozentbereich zulegen. Am 27. Juli soll der Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht werden.