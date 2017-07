 Börse Frankfurt: Dax fällt zu Handelsbeginn

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZum Wochenausklang dürften es Anleger ruhig angehen lassen, wichtige Impulse sind nicht zu erwarten. Der Dax eröffnet am Freitag 0,2 Prozent schwächer bei 12.420 Stellen. Händler führten das Minus auf den Höhenflug des Euro zurück, der sich weiter verteuerte und mit 1,1677 Dollar so viel kostete wie zuletzt vor zwei Jahren. Am Donnerstag schloss er nach einer Berg- und Talfahrt wegen der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) unverändert bei 12.447 Punkten.

Der Terminkalender ist dünn bestückt. Lediglich der Siemens-Rivale General Electric legt seine Quartalsbilanz vor und der Telekomanbieter Vodafone lässt sich in die Bücher blicken. Aus dem deutschen Technologieindex TecDax berichtet der Krankenhausdienstleister Sartorius über den Verlauf des vergangenen Quartals. Vonseiten der Konjunktur sind keine Daten zu erwarten.

Nach der EZB-Sitzung am Donnerstag hatte der Dax zunächst spürbar zugelegt. Da anhaltende Spekulationen um eine straffere Geldpolitik aber den Euro stärkten, gab Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer seine Gewinne wieder ab und rutschte sogar zeitweise ins Minus. Auch am Mittwoch hatte der Dax auf der Stelle getreten. Auf Wochensicht steht ein leichtes Minus zu Buche.

Ein Übernahmeangebot für Paysafe hat die Aktien des britischen Zahlungsdienstleister auf ein Rekordhoch getrieben. Die Titel kletterten am Freitag an der Börse in London um 9,1 Prozent auf 591,50 Pence, nachdem die beiden Finanzinvestoren Blackstone und CVC Capital Partners eine 2,9 Milliarden Pfund (umgerechnet 3,25 Milliarden Euro) schwere Offere für Paysafe vorgelegt hatten. Die Aktien des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard, um den es auch immer wieder Übernahmegerüchte gibt, legten 0,5 Prozent zu.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland die Verluste etwas eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung nur noch 0,1 Prozent tiefer mit 21.611 Punkten. Der Nasdaq gewann 0,1 Prozent, der S&P500 blieb fast unverändert bei 2473,45 Punkten.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 20.111 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3241 Punkte.