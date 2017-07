Zündstoff für den Dax Die vergangene Woche auf dem Börsenparkett war äußerst turbulent – in der kommenden Woche rechnet man mit einem Aufschwung. (Foto: AFP)

FrankfurtMit neuem Schwung ist der Dax in den Juli gestartet. Im frühen Montagshandel notierte das wichtigste Börsenbarometer der Bundesrepublik 0,7 Prozent fester bei 12.407 Punkten. Damit holten sich die Anleger genau die Punkte zurück, die sie allein am Freitag hatten liegen lassen müssen. Auf Wochensicht steht ein Verlust von 400 Punkten und mehr als drei Prozent in den Büchern. Insgesamt war der Juni schwach ausgefallen, der Deutsche Aktienindex markierte ein Minus von 2,3 Punkten – und das trotz zwischenzeitlichem Allzeithoch von 12.951 Zählern und einem Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke.

Der MDax folgte seinem großen Bruder, die Nebenwerte legten mit 0,7 Prozent genauso stark zu wie der Dax und kamen auf 42.624 Punkte. Der TecDax gewann mit einem Stand von 2203 Punkten ebenfalls 0,7 Prozent dazu. Der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50, rückte 0,7 Prozent vor auf 3465 Stellen. Für den freundlichen Monatseinstand reichten Anleger die zarten Aufschläge in Fernost und den Staaten. An der Wall Street war der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent fester geschlossen bei 21.349 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2423 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 6140 Punkte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,1 Prozent auf 20.055 Zähler an. In Japan hatten die von der Notenbank erhobenen Konjunkturdaten allesamt unerwartet stark zugelegt. Der sogenannte Tankan-Index verbesserte sich in allen drei Werten Produktionsausblick, Investitionen und Gesamtsituation für. Damit steht der wichtige Produktionssektor Japans auf festen Füßen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3191 Punkte.

Zahlreiche Konjunkturdaten halten Anleger zu Wochenbeginn auf Trab. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus Deutschland und den USA. Unabhängig davon schließt die Wall Street vorzeitig um 19.00 Uhr MESZ - wegen des US-Unabhängigkeitstages am Dienstag.

Von sich Reden machte Thyssen-Krupp. Wie das Handelsblatt erfuhr, soll der Essener Industriekonzern sich von seiner Stahlsparte verabschieden. Schon im Sommer plane der Vorstand die endgültige Entscheidung. Damit würde sich eine Ära dem Ende, die wie keine andere für die Geschichte von Thyssen-Krupp steht, die in den letzten Jahren aber auch große Probleme bereitete. Die Aktionäre jedenfalls zeigten sich erfreut über die aus Unternehmenskreisen kolportierten Neuigkeiten. Das Papier verteuerte sich in Frankfurt um mehr als zwei Prozent. Im Handelsblatt-Bericht hieß es, Thyssen-Krupp wolle sich bei einer möglichen Fusion seiner Stahlsparte mit dem indischen Rivalen Tata Steel mit weniger als 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen begnügen. „Der Artikel macht erneut klar, dass Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger sehr an einem Ausstieg aus dem Stahlgeschäft interessiert ist“, kommentierte ein Aktienhändler.

Auf der anderen Seite der Dax-Tabelle fand sich Bayer, nachdem Vorstand Liam Condon dem „Handelsblatt“ gesagt hatte, dass das Brasiliengeschäft weiterhin unsicher bleibe. Der Chemie- und Pharmakonzern hatte wegen schlecht laufender Geschäfte in dem südamerikanischen Land am Freitag vor sinkenden Ergebnissen gewarnt. Bereits am Freitag waren sie um gut vier Prozent eingebrochen, heute waren sie mit einem Abschlag von 0,3 Prozent das einzige Dax-Papier mit negativer Performance.