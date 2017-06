FrankfurtZum Wochenauftakt haben sich die Europas Anleger lange optimistisch gezeigt – doch dem Dax ging zum Handelsende die Puste aus. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex nur noch 0,2 Prozent fester bei 12.762 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 rückte 0,6 Prozent auf 3566 Punkte vor.

Am frühen Nachmittag stand der Dax noch bei 12.841 Zählern – die gute Stimmung in Deutschlands Chefetagen hatte den Frankfurter Handelssaal in Kauflaune versetzt: Der Ifo-Geschäftsklima-Index hatte für den Juni einen erneuten Spitzenwert erreicht. Zudem zeichnete es sich ab, dass in Italien das neue Kapitel der Bankenkrise wohl ein glimpfliches Ende findet – zumindest aus der Sichtweise des Parketts. Gut ein Prozent ging es rauf für den Mailänder Leitindex MIB, der auf 21.053 Zähler kam.

Statt des von Analysten erwarteten Rückgang auf 114,1 Punkte, rückte der Ifo-Index vor auf 115,1 Zähler. Die monatliche Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 7000 Managern gilt als der wichtigste Frühindikator für die Bundesrepublik. Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach von „Hochstimmung in den deutschen Chefetagen“. Sowohl die Geschäftslage als auch die Aussichten auf die kommenden sechs Monate schätzen die Führungskräfte besser ein als noch im Vormonat, bei dem das Geschäftsklima den besten Wert seit der Wiedervereinigung erreicht hatte. „Die deutschen Unternehmen scheinen im siebten Himmel angekommen sein“, sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. Allerdings signalisiere der Ifo-Index ein Wirtschaftswachstum von sechs Prozent. „Man muss nun kein Volkswirt sein, um festzustellen, dass ein Wachstum in dieser Größenordnung illusorisch ist.“

In der italienischen Bankenkrise zeigten sich die Börsianer erleichtert darüber, dass die EU-Kommission grünes Licht gab für eine Abwicklung unter Zuhilfenahme von Staatsgeldern. Bis zu 17 Milliarden Euro stellt die italienische Regierung für die regionalen Institute Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza bereit, die von der EZB-Bankenaufsicht als wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig eingestuft wurden. Italiens größte Bank, die Intesa Sanpaolo, übernimmt nach Verhandlungen mit der Rom die gesunden Teile der Geschäfte für einen symbolischen Betrag von einem Euro. Die beiden Banken sollen so abgewickelt werden, dass Kunden, Gläubiger und Beschäftigte so wenig wie möglich bluten müssen.

Intesa teilte mit, ein Drittel der Belegschaft zu entlassen und zwei Drittel der Filialen zu schließen. Aktionäre erkannten darin eine Chance, Intesa-Papiere schoßen um fast fünf Prozent in die Höhe. „Unter diesen Bedingungen ist das ganze ein guter Deal für Intesa. Man ergattert Marktanteile und die Aussicht auf Gewinne – und das ganz ohne eigenes Kapital,“ bewertete Alexander Pelteshki, Anlage-Experte bei Kames Capital, den Deal.

Im Laufe des Nachmittags ebbte der Schwung etwas ab, obwohl sich auch die Wall Street freundlich zeigte, wenngleich verhaltener als Europa. Der Dow-Jones-Index rückte 0,4 Prozent vor auf 21.488 Zähler, der breitere S&P-500 gewann 0,4 Prozent auf 2448 Punkte. Die Technologiebörse Nasdaq rückte ein halbes Prozent vor. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,1 Prozent auf 20.159 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3180 Punkte.

Aus der Welt der Geldpolitik gab es am Wochenende Neuigkeiten. Der ultraexpansive Kurs der EZB kommt aus Sicht von Bundesbank-Präsident Weidmann dank günstiger Wirtschaftsdaten allmählich an ihr Ende. Im EZB-Rat sei über eine Verlängerung des zum Jahresende auslaufenden Anleihen-Kaufprogramms bislang nicht diskutiert worden, sagte Weidmann der „Welt am Sonntag“. „Setzen sich die solide Konjunkturentwicklung und die Preisentwicklung wie erwartet fort, ist es aus meiner Sicht aber Zeit, den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik in den Blick zu nehmen.“