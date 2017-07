 Börse Frankfurt: Dax geht zum Wochenschluss die Puste aus

FrankfurtNach den zuletzt kräftigen Kursanstiegen ist den europäischen Börsen am Freitag die Puste ausgegangen. Dax und EuroStoxx 50 notierten am Nachmittag schwächer. Das deutsche Börsenbarometer verlor 0,4 Prozent und lag um die Marke von 12.600 Punkten. „Es sieht ein wenig danach aus, als hätte der Markt seine Kraft für diese Woche schon am Mittwoch für den Zwischenspurt vollständig aufgebraucht“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. „Bleibt zu hoffen, dass die nun startende Bilanzsaison in den USA für neue Impulse sorgen kann.“

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Allerdings brachten die amerikanischen Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup trotz Milliardengewinnen im Quartal keinen Schwung. Die Aktien verloren um bis zwei Prozent. Auch die europäischen Finanztitel weiteten ihre Verluste daraufhin aus, Deutsche Bank-Papiere büßten 1,2 Prozent ein.

Ein Bremsklotz für den Aktienmarkt war auch der starke Euro, der um 0,6 Prozent bis auf 1,1465 Dollar kletterte. Die steigende Gemeinschaftswährung macht Waren im Welthandel teurer und dämpft die Wettbewerbsfähigkeit der exportstarken Unternehmen aus dem Euro-Raum.

Der Dollar war am Nachmittag stärker unter Druck geraten, nachdem die Inflation in den USA im Juni überraschend deutlich nachgelassen hatte. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,6 Prozent. Das ist das kleinste Plus seit Oktober 2016. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 1,9 Prozent.

Börsianern zufolge rückten Zinsanhebungen der US-Notenbank dadurch in weitere Ferne. Fed-Chefin Janet Yellen hatte in den vergangenen Tagen bereits vorsichtige Töne angeschlagen und behutsame Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Das kam an den Aktienmärkten wiederum gut an, da niedrige Zinsen Dividendenpapiere im Vergleich zu Anleihen generell attraktiv machen. An der Wall Street zeichnete sich eine etwas höhere Eröffnung ab.

Anleger deckten sich mit Aktien des bayerischen Biotechunternehmens Morphosys ein. Der Lizenz-Partner Janssen erhielt von der US-Behörde FDA die langersehnte Zulassung für Guselkumab, ein Mittel zur Behandlung von Schuppenflechte. Die im TecDax notierten Aktien schossen um zehn Prozent auf den höchsten Stand seit zwei Jahren nach oben. Analysten der Berenberg Bank bezeichneten die Zulassung als "Wendepunkt" für Morphosys.

Rund ein Prozent bergauf ging es in Stockholm für die schwedische Bank SEB. Sie verdiente im vergangenen Quartal mit umgerechnet rund 600 Millionen Euro mehr als erwartet.

Im Stahlstreit mit China droht US-Präsident Donald Trump mit Handelshürden. Es gebe zwei Optionen: Quoten oder Zölle, betonte er. Stahlwerte in Europa legten daraufhin zu. Outokumpu, ArcelorMittal und Tenaris gewannen bis zu drei Prozent.