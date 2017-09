FrankfurtDem deutschen Börsenbarometer mangele es für weitere Kursgewinne trotz positiver US-Vorgaben momentan an Impulsen, sagten Börsianer am Mittwoch. Der Dax eröffnete bei 12.489 Punkten leicht im Minus. Gestern hatte der Dax 0,4 Prozent höher bei 12.524,77 Punkten geschlossen. Rasch hievten Anleger den deutschen Leitindex aber wieder über die 12.500 Punkte. Am frühen Vormittag lag der Dax bei 12.508 Punkten.

Für einen weiteren Aufschwung dürften Börsianern aber nun die entscheidenden Impulse fehlen, die für weiteren Auftrieb sorgen könnten. Zudem nehme die leichte Erholung des Euros dem Handel etwas an Schwung, hieß es: Eine anziehende europäische Gemeinschaftswährung kann die Aussichten der hiesigen Exporteure verschlechtern.

Auch der breitere Markt zeigte sich am frühen Morgen geschwächt: Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 25.259 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax gab noch deutlicher nach und verlor 0,8 Prozent auf 2.343 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat hingegen mit 3.512 Punkten nahezu auf der Stelle.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die endgültigen deutschen Inflationszahlen für den Monat August. Die deutsche Statistikbehörde Destatis bezifferte die Teuerungsrate mit 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bestätigte damit ihre vorläufig Schätzung von Ende August.

Auch von den Daten zur europäischen Industrieproduktion im Juli erhoffen sich Anleger Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Drosselung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB).

Außerdem wird EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker eine Rede zur Lage der EU halten. In den USA liefern die Erzeugerpreise einen ersten Hinweis auf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten. Inflationszahlen gelten zurzeit als wegweisend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, weil diese ihr Vollbeschäftigungsziel nahezu erreicht hat, nicht jedoch ihr Inflationsziel.

Kursgewinne von Finanz- und Industrieaktien hatten die Indizes an der Wall Street am Dienstag auf Rekordhochs getrieben. Für Ernüchterung sorgte allerdings die Präsentation des neuen iPhones von Apple. Experten bemängelten unter anderem den späten Verkaufsstart. Das drückte die Aktien von Zulieferern wie Dialog, die rund drei Prozent abgaben.

Anleger folgten einer Kaufempfehlung für den Darmstädter Merck-Konzern. Die Titel gewannen 0,5 Prozent und waren damit einer der größten Gewinner im Dax. Berenberg stufte die Aktien hoch auf „Buy“ von „Hold“.

Der Euro legte am Mittwochmorgen leicht zu und stieg in Richtung 1,20 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1980 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar gab nicht nur zum Euro, sondern auch zu anderen wichtigen Währungen nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.