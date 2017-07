Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Dax ist nach seinem jüngsten Erholungsversuch verhalten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex machte am Dienstag anfängliche Verluste nur kurz wieder wett und stand zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 12.459 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex noch 1,2 Prozent auf 12.475 Punkte zugelegt. Zu Handelsbeginn war der Dax jedoch den Börsen in Asien gefolgt, die wegen des neuen Raketentests von Nordkorea ins Minus gerutscht waren.

An der tonangebenden Wall Street hatte der Dow Jones Industrial zwar im verkürzten Handel am Montag wieder ein Rekordhoch erreicht, seine Gewinne aber letztlich nicht ganz gehalten. Die Technologiewerte an der Nasdaq zeigten überdies einmal mehr Schwäche und der Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai ab. Hier diskutieren die Anleger seit Wochen über das oft als zu hoch erachtete Bewertungsniveau.

Am Dienstag nun fehlt wegen des US-Feiertages frischer Schwung aus den USA, marktbewegende Impulse fehlen. Vor allem am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, sagten Händler. Auch für den Vormittag waren wenig marktbewegende Termine absehbar. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen bewegte sich mit knapp minus 0,1 Prozent auf 24.688 Zähler kaum vom Fleck. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es aber um 0,4 Prozent auf 2199 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,2 Prozent.

Im Handelsverlauf könnte allerdings die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für Gesprächsstoff sorgen. Mit Spannung wird die Rede des EZB-Chefvolkswirts Peter Praet erwartet. Bank-Aktien profitierten bereits jetzt weiter von der Hoffnung, dass eine weniger lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank das Einlagengeschäft der Institute stützt. So stiegen die Anteilsscheine der Commerzbank und der Deutschen Bank um jeweils gut 0,5 Prozent.

Im Nebenwerteindex MDax trieben Übernahmespekulationen die Aktien des Arzneiherstellers Stada um bis zu drei Prozent auf 64,30 Euro in die Höhe. Die Finanzinvestoren Bain und Cinven erwägen nach Stada-Angaben einen Antrag auf Befreiung der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen Übernahmeangebots. Der Arzneimittelhersteller prüft jetzt, ob er dem Antrag zustimmen würde und will dann die Öffentlichkeit weiter informieren.

Falls Stada und die Finanzaufsichtsbehörde dem Antrag zustimmen würden, wäre der Weg für eine neue Offerte von Bain und Cinven frei. Beide waren erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Gebot über 66 Euro je Aktie, das Stada inklusive Schulden mit etwas mehr als 5,3 Milliarden Euro bewertet hatte, knapp gescheitert. An der Börse hatte die gescheiterte Übernahme nur kurz zu einem deutlichen Verlust geführt. Das Papier konnte sich schnell von seinem starken Minus nach dem Scheitern erholen und stand zuletzt mit 62,50 Euro wieder knapp unter dem von Bain und Cinven gebotenen Preis.

Im Kleinwerteindex SDax war Grenke mit Abstand der gefragteste Wert. Wegen Aussichten auf bessere Geschäfte deckten sich Anleger mit Aktien des IT-Vermieters ein. Die Papiere stiegen um bis zu 2,7 Prozent auf 202,40 Euro und lagen damit in der Nähe ihres kürzlich erreichten Rekordhochs von 203,35 Euro. Das Unternehmen aus Baden-Baden steigerte das Neugeschäft in der Leasing-Sparte im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 939,5 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem Neugeschäftswachstum in dem Bereich von 16 bis 21 Prozent. Bislang lag die Prognose bei elf bis 16 Prozent.

An der Wall Street hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa sich kaum mehr bewegt, auch da die Handelszeit mit Blick auf den Feiertag schon verkürzt war. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 21.479 Zähler aus dem Handel, während der Nasdaq 0,5 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag unter anderem wegen eines neuen Raketentests von Nordkorea um 0,4 Prozent auf 19.973 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,6 Prozent.