FrankfurtDas neue Jahr bringt bisher nicht den erhofften Schwung. Der Dax setzte am Mittwoch den gestrigen Hängekurs fort, nachdem der Jahreseinstand so schwungvoll geraten war. Im Frühhandel notierte der Deutsche Aktienindex mit 11.551 Punkten 0,3 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 rückte mit 3316 Zählern minimal vor. Damit folgen die Anleger dem Kurs, der sich schon zum Jahresende des vergangenen Jahres abgezeichnet hat. Nach einer starken Dezember-Rally von knapp sieben Prozent an Dax-Plus, ist seit den Weihnachtstagen die Dynamik verloren gegangen. Und das, obwohl das noch junge Jahr schon mehrere zuversichtlich stimmende Konjunkturdaten präsentieren konnte.

So überzeugten in dieser ersten Woche des Jahres 2017 bereits Zahlen aus den USA, Japan, Großbritannien und China. Zumal es das Reich der Mitte gewesen war, das mit seinen schwachen Wirtschaftsdaten noch vor genau einem Jahr für einen Aktiencrash gesorgt hatte. Zu Zukäufen veranlasst das die Börsianer aber nicht. Sie scheinen auf deutlichere Signale zu warten. Und damit rückt auch schon wieder die Geldpolitik in den Fokus.

Eine der großen Fragen des Jahres wird sein, mit welchem Tempo die Federal Reserve die Straffung ihrer Geldpolitik forcieren wird. Nachdem die US-Notenbank im Dezember 2016 die Leitzinsen zum ersten Mal seit 2015 und überhaupt erst zum zweiten Mal seit der Finanzkrise erhöht hat, ist die Zinswende im vollen Gange. Die Märkte wappnen sich für mittelfristig steigende Zinsen. Auf dem Parkett war die Mehrheit von zunächst zwei Erhöhungen im laufenden Jahr ausgegangen, doch die so vorsichtige Fed selbst deutete drei mögliche Schritte für 2017 an, wenn es denn die Fundamentaldaten und die Situation auf den Finanzmärkten zulassen.

Die Notenbanker hatte eine Erhöhung ein ums andere Mal verschoben, obwohl starke Konjunkturdaten aus Expertensicht einen schnelleren Kurswechsel erlaubt hätten. Die Fed-Führungsriege um Chefin Janet Yellen fürchtete Verwerfungen an den Börsen, die mit ihrer Strahlkraft die Realwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen kann. Als sich die Lage an den Märkten beruhigte, die Straffung antizipiert wurde, rang sich der zuständige Ausschuss der Fed zur eine Erhöhung der Zinsen durch. Die Signale vom amerikanischen Arbeitsmarkt waren eindeutig. Es herrscht Quasi-Vollbeschäftigung mit einer Arbeitslosenquote von unter fünf Prozent.

Und weil die Fed per Satzung nicht nur der Preisniveaustabilität, sondern auch einem möglichst höhen Beschäftigungsgrad verpflichtet ist, haben die monatlichen Arbeitsmarktberichte einen so hohen Stellenwert im Kalender der Börsianer. Am Freitag kommt die Arbeitslosenquote und die noch wichtigere Zahl an monatlichen Neueinstellungen außerhalb der Landwirtschaft. Entscheidend wird sein, wie sich die Berichte im Laufe des Jahres entwickeln, und welche Auswirkungen der Kurswechsel in Washington haben wird. Hinweise auf die Entscheidungsfindung der Fed kommen am heutigen Abend. Um 20.00 Uhr veröffentlicht die Notenbank die Protokolle ihrer Dezember-Sitzung.

In Europa stehen heute die Inflationsdaten im Fokus. Gestern hatte eine gestiegene deutsche Teuerungsrate überrascht. Sie schellte wegen gestiegener Ölpreise auf 1,7 Prozent im Dezember. Monatelang war die Inflation auf dem Parkett links liegen gelassen worden, befand sie sich doch weit entfernt von dem Zielniveau der Europäischen Zentralbank, das bei knapp unter zwei Prozent liegt. Sie verdeutlichte nur den Handlungsbedarf der EZB, die mit ihrer ultralockeren Geldpolitik Inflation und Konjunktur anzuheizen versucht. Für die gesamte Euro-Zone wird eine Inflation von 0,6 Prozent erwartet, womit alle aufgekommenen deutschen Spekulationen um einen möglichen Ausstieg aus dem expansiven Kurs im Reich der Träume verortet werden müssen. Was allerdings ganz real ist, ist der Druck auf die EZB von deutscher Seite, sich des Problems der auseinanderdriftenden Inflationsraten der Euroländer anzunehmen.