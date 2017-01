 Börse Frankfurt: Dax gönnt sich eine Pause

FrankfurtIn dieser Woche war der Dax fleißig nach oben geklettert. Gestützt wurde er dabei von anhaltenden Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom – am Donnerstag war er mit 11.848 Punkten aus dem Handel gegangen. Zum Wochenschluss gönnt sich der deutsche Leitindex eine Pause: Zum Handelsstart fällt er leicht um 0,15 Prozent auf 11.832 Stellen. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,14 Prozent auf 22.895 Zähler und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,12 Prozent auf 1861 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab moderat nach.

Aktionäre blicken heute gespannt nach Bochum: Dort findet die Hauptversammlung von Thyssen-Krupp statt. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, wie es mit der geplanten Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata Steel weitergeht. Firmenchef Heinrich Hiesinger betonte, Tata müsse eine tragfähige Lösung für seine milliardenschweren Pensionsverpflichtungen in Großbritannien finden. Am Freitagmorgen zählte Thyssen-Krupp mit einem Plus von 1,3 Prozent zu den Gewinnern im Dax. Papiere der Lufthansa legten über zwei Prozent zu.

Nach einer Dividendenkürzung und drohenden Steuernachforderungen warfen Anleger in hohem Bogen Zeal Networks aus ihren Depots. Der Kurs der SDax-Aktien sackte um 20,5 Prozent ab, sie steuerten damit auf ihren größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu. Dabei wechselten innerhalb der ersten 15 Handelsminuten fast drei Mal so viele Zeal-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Dem Unternehmen zufolge gibt es zwischen der Minderheitsbeteiligung MyLotto24 und den deutschen Behörden Meinungsverschiedenheiten über die Besteuerung bestimmter Dienstleistungen. Da der Ausgang der Beurteilung unvorhersehbar sei, solle 2017 nur noch eine Dividende von mindestens einem Euro je Aktie gezahlt werden. Im Vorjahr hatte Zeal noch 2,8 Euro ausgeschüttet. Parallel dazu kündigte der Glücksspiel-Anbieter höhere Marketing-Ausgaben an, um das Geschäft weiter anzukurbeln. Daher werde der operative Gewinn 2017 bis 30 bis 40 Millionen Euro liegen.

Insgesamt erwarten Broker einen ruhigen Handelstag ohne größere Sprünge. In den USA trifft sich Präsident Donald Trump mit der britischen Premierministerin Theresa May, um die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der beiden Nationen zu besprechen. Besonders für Großbritannien dürften die Gespräche im Hinblick auf den bevorstehenden Austritt aus der Europäischen Union spannend werden. Die USA warten zudem mit Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal auf. Experten rechnen mit einem Anstieg von 2,2 Prozent nach 3,5 Prozent in der Vorperiode. Das könnte für einen Schub am Aktienmarkt sorgen.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Außerdem beraten die EU-Finanzminister an diesem Freitag (10.00 Uhr) in Brüssel über wirtschaftliche Ungleichgewichte in Europa. Bei dem Treffen wollen die 28 EU-Minister unter anderem die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission für eine expansivere Haushaltspolitik diskutieren.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 20.100 Punkten, während der Nasdaq fast unverändert bei 5655,18 Stellen blieb. Der S&P500 fiel um 0,1 Prozent.

Zu den Gewinnern gehörten die Papiere des US-Chemiekonzerns Dow Chemical, die um zwei Prozent zulegten. Dessen Geschäfte laufen vor der geplanten Mega-Fusion mit dem heimischen Rivalen DuPont rund: Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal überraschend kräftig um 14 Prozent auf 13,02 Milliarden Dollar.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.467 Zähler an. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages geschlossen.