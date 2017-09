Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtAnleger haben sich zum Auftakt in die neue Handelswoche wieder mit Aktien eingedeckt. Der Dax stieg seit Handelsbeginn kontinuierlich und ging mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 12.475 Punkten (171 Zähler mehr gegenüber dem Vortagesschluss) aus dem Handel – der höchste Stand seit sechs Wochen. Als sicher geltende Anlagen wie Gold flogen dagegen aus den Depots. „Die Stimmung dreht sich schneller wieder ins Positive als viele erwartet haben“, sagte Börsenspezialist Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Das volle Ausmaß der Verwüstungen durch Hurrikan „Irma“ im US-Bundesstaat Florida war zwar noch nicht absehbar, ersten Schätzungen zufolge fielen die Kosten für die Versicherer aber geringer aus als befürchtet. Der Branchendienst Air Worldwide bezifferte die versicherten Schäden auf 20 bis 40 Milliarden Dollar. „Weil "Irma" an der Westküste Floridas aufgeschlagen ist und Miami weitgehend verschont blieb, dürften die Schäden unter dem 'Worst-Case-Szenario' liegen“, erklärten die Analysten der Investmentbank KBW.

Positiv kam bei Anlegern außerdem an, dass die Konzerne mit stabileren Preisen und besseren Marktbedingungen rechnen. Entsprechend gefragt waren die Titel von Rückversicherern. Münchener Rück legten um 3,9 Prozent zu und waren Top-Favorit im Dax. Hannover Rück stiegen im MDax um 5,4 Prozent. Swiss Re gewannen an der Börse in Zürich 4,2 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 1,3 Prozent auf 25.230 Punkte . Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 1,5 Prozent auf 2365 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,3 Prozent aufwärts auf 3492 Punkte

Daneben bewegten zahlreiche Analystenstimmen: Keinen Kauf mehr wert sind für die Berenberg-Bank die Anteile am Versorger Eon. Nach anfänglichen Verlusten konnten die Papiere zuletzt aber wieder moderat zulegen. Analyst Lawson Steele favorisiert dagegen Uniper – die Anteile am Energiekonzern stiegen um 1,8 Prozent.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Einziger Verlierer im Dax waren Daimler-Aktien mit einem Kursminus von 0,3 Prozent. Der Autobauer sorge mit zurückhaltenden Aussagen unter anderem zur Margenentwicklung auf seinem Kapitalmarkttag für Verunsicherung, sagte ein Händler.

Strahlende Gesichter gab es dagegen bei den Aktionären des weltweit führenden Generikahersteller Teva. Die Aktien der israelischen Ratiopharm-Mutter schossen um über zehn Prozent in die Höhe, nachdem der Konzern den früheren Lundbeck-Chef zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen hat. Lundbeck-Titel brachen in Kopenhagen um zwölf Prozent ein.

Aixtron-Papiere erreichten mit mehr als zehn Prozent Kursaufschlag bei 10,74 Euro den höchsten Kurs seit fast drei Jahren. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung durch Oddo, die das Papier mit einem Kursziel von 11,50 Euro wieder in die Bewertung aufnahmen. Bereits in der vergangenen Woche hatte eine sehr positive Einschätzung der Deutschen Bank die Aktie beflügelt.

Fernab der großen Indizes sprangen die Aktien der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin zeitweise um mehr als 15 Prozent an, gaben aber im Handelsverlauf einen Großteil der Gewinne wieder ab. Zuvor hatte sich Eurowings mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo grundsätzlich auf einen Tarifvertrag für das Personal von Air Berlin geeinigt, von der die Lufthansa-Tochter bis zu 90 Jets übernehmen will.