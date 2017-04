FrankfurtDas robuste Wachstum der Weltwirtschaft ermuntert Anleger am Montag zum Einstieg in deutsche Aktien. Der Dax legte zur Eröffnung um 0,5 Prozent auf 12.369 Punkte zu und blieb damit nur etwa 20 Zähler unter seinem Rekordhoch vom April 2015.

Die verbesserte Stimmung in der japanischen Industrie passe zum soliden Jahresauftakt der weltweiten Konjunktur, sagte ein Börsianer. Im Tagesverlauf werden vergleichbare Indikatoren aus Deutschland und mehreren anderen europäischen Staaten sowie den USA veröffentlicht. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Investoren das Allzeithoch zumindest einmal sehen wollen“, sagte Marktbeobachter Daniel Saurenz. Impulse könnten am Montag Stimmungsdaten aus der europäischen und US-amerikanischen Industrie liefern. Rückenwind kam bereits von den asiatischen Märkten.

Bei den Einzelwerten waren Sartorius gefragt. Die Aktien stiegen im Technologie-Index TecDax um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 82,93 Euro, nachdem der Laborausrüster sich dank einer Übernahme für 2017 höhere Finanzziele gesetzt hatte.

Bereits am Freitag hatte der Dax hatte nach einem verhaltenen Handelsverlauf doch noch zum Endspurt angesetzt. Kurz vor Börsenschluss erhielt der Leitindex überraschend Aufwind und übersprang erstmals wieder seit April 2015 die Marke von 12 300 Punkten.

Unterdessen setzt der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, seine Rekordjagd fort. Bereits am vergangen Freitag gab es mit 23 904 Punkten einen Höchststand, am heutigen Montag legte der Index weitere 0,3 Prozent zu und liegt bei 23 980 Zählern.-

Aus den USA prasseln in dieser Woche Konjunkturzahlen auf die Investoren ein. Zu den bedeutendsten gehören das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager aus der US-Industrie zum Wochenstart sowie die am Freitag anstehenden Beschäftigtenzahlen. In Europa stehen heute unter anderem die europäischen Arbeitsmarktdaten auf der Agenda, in den USA der Auto-Absatz und der Einkaufsmanager-Index. Von den Aussagen führender US-Notenbanker erhoffen sich Börsianer Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der geplanten Zinserhöhungen.

Allerdings sei die Stimmung unter Verbrauchern und Firmen dank der von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten „phänomenalen“ Steuersenkungen insgesamt gut, betonten die Analysten der Essener National-Bank. „Es bleibt zwar weiterhin abzuwarten, wie viel von den Plänen tatsächlich realisiert wird - aus unserer Sicht ist es aber schon sehr wahrscheinlich, dass es zu einer signifikanten Beschleunigung des Wachstums in den USA kommt.“

Einige Experten beobachten vermehrt Anzeichen für eine Korrektur an den Börsen: „Aktien dies- und jenseits des Atlantiks haben das gegenwärtig fundamental abzuleitende Kurspotenzial ausgeschöpft“, sagt etwa Marktstratege Markus Reinwand von der Landesbank Hessen-Thüringen. Aufgrund des inzwischen nicht mehr attraktiven Chance-Risiko-Verhältnisses biete es sich an, die aktuellen Kursavancen für Gewinnmitnahmen zu nutzen.

Vor übertriebener Euphorie warnt auch sein Kollege Tobias Basse von der NordLB - selbst wenn dem Dax ein neues Rekordhoch gelingt, das „psychologisch gewollt“ sei: "Man darf die Signalwirkung eines neuen Dax-Rekordes nicht überbewerten", so Basse. Schließlich seien US-Aktien bereits recht teuer - und einem größeren Rücksetzer an der Wall Street könnten sich die europäischen Börsen kaum entziehen. Die US-Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 treten seit Wochen unter ihren jüngsten Bestmarken nur noch auf der Stelle. Das politische Scheitern bei der US-Gesundheitsreform stellt die Zuversicht der Anleger auf die Probe.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent tiefer, während der Nasdaq fast unverändert blieb. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,8 Prozent auf 19.058 Zähler an. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages geschlossen.