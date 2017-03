 Börse Frankfurt: Dax im Plus

FrankfurtUS-Präsident Donald Trump hat mit seiner ersten Rede vor dem US-Kongress die Anleger am Mittwoch zunächst nicht ganz überzeugt. So blieb er Details zur Umsetzung seiner Wirtschaftsagenda schuldig. Er wiederholte aber in groben Zügen einige seiner Vorhaben – etwa das Volumen von einer Billion Dollar für Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen für Unternehmen und die Mittelschicht in den USA. Daher spekulierten einige Anleger in Asien weiter auf einen Konjunkturboom in der weltgrößten Volkswirtschaft.

„Für Investoren gab es wenig Greifbares“, stellten die Analysten von Wells Fargo Investment Institute in St. Louis fest. „Es gab wenig Details, und der Präsident hat nicht einmal seine Prioritäten genannt.“

Der Deutsche Aktienindex Dax legte am Mittwoch rund ein Prozent zu auf 11.945 Punkte zu. Am Dienstag hatte der Dax mit 11.834 Punkten 0,1 Prozent im Plus geschlossen.

Bei den Einzelwerten stand die Bayer-Aktie im Fokus. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Börsengang von Covestro ist Bayer bei seiner Kunststoff-Tochter auf dem Rückzug. Binnen vier Stunden brachte der Leverkusener Chemie- und Pharma-Konzern in der Nacht zum Mittwoch 22 Millionen Covestro-Aktien bei Investoren unter und reduzierte seine Beteiligung damit auf 53,3 von 64,2 Prozent. Das spülte Bayer fast 1,5 Milliarden Euro in die Kasse, Geld, das der Konzern nach eigenen Angaben für die Tilgung von Schulden nutzen will. Für Covestro verbessern sich damit die Perspektiven auf einen Aufstieg in den Leitindex Dax. Der Konzern ist an der Börse mehr als 13 Milliarden Euro wert. Fast die Hälfte der Aktien ist nun im Streubesitz. Die Covestro-Papiere verloren wegen der Platzierung zeitweise rund sieben Prozent.

Bayer schlug das Aktienpaket in der Nacht zu je 66,50 Euro los, das waren 6,4 Prozent weniger als der Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Angesichts des Volumens der Platzierung sprach Bayer-Finanzvorstand Johannes Dietsch von einem Erfolg: Er zeige „das Vertrauen des Kapitalmarktes in das noch junge Unternehmen Covestro“. Bayer hatte die Tochter im Herbst 2015 abgespalten und an die Börse gebracht. Damals hatte Covestro noch Mühe, die Aktien an den Mann zu bringen. Letztlich wurden Papiere für 1,5 Milliarden Euro verkauft - ebensoviel, wie Bayer jetzt in einer Nacht erlöste. Der Leverkusener Konzern kann das Geld gut gebrauchen. Er muss die mehr als 60 Milliarden Euro schwere Übernahme von Monsanto finanzieren. Organisiert worden war der Blitz-Verkauf von den Investmentbanken Deutsche Bank und UBS.

Bei den Werten aus der zweiten Reihe interessierten sich Anleger besonders für die Aktie von Rheinmetall. Rüstungsgeschäfte haben den Gewinn von Rheinmetall im vergangenen Jahr angeschoben. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 23 Prozent auf 353 Millionen Euro. Dies teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Firmenchef Armit Papperger sieht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. „Organisches Wachstum und die weitere Verbesserung unserer Ergebnisse bleiben auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr unsere Ziele.“ Weitere Details zum Ausblick sollen auf der Bilanzpressekonferenz am 23. März veröffentlicht werden. Die Aktie von Rheinmetall notierte im frühen Handel rund 3,5 Prozent im Plus.

Die Aktie von Zalando hingegen rutschte zeitweise um mehr als vier Prozent ab. Europas größter Online-Modehändler Zalando wagt sich mit dem Kauf der Sportkette Kickz in die Innenstädte. Mit der Übernahme der auf Basketball spezialisierten Kette solle der Sport- und Lifestyle-Bereich gestärkt werden, erklärte das Berliner Unternehmen am Mittwoch. Kickz zählt 15 Ladengeschäfte - darunter in Berlin, Hamburg und München - und verkauft auch Online. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Übernahme soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

„Wir investieren, um schnell zu wachsen “ , sagte Zalando-Co-Vorstandschef Rubin Ritter. In diesem Jahr sollen insgesamt mehr als 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 200 Millionen Euro investiert werden. Zalando bekräftigte zugleich seine Prognose, den Umsatz in diesem Jahr zwischen 20 und 25 Prozent zu steigern. Die Gewinnmarge soll zwischen fünf und sechs Prozent liegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte im vierten Quartal 2016 knapp 96 Millionen Euro, was einer Marge von 8,8 Prozent entspricht. Der Umsatz legte um fast 26 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu.

Auf der Konjunkturseite standen unter anderem Arbeitsmarktdaten an. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Februar weiter gut entwickelt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 2,76 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 15.000 weniger gewesen als im Januar und 149.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sei im Monatsvergleich mit 6,3 Prozent unverändert geblieben. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt um 14.000 zurück. Von Reuters befragte Volkswirte hatten eine Abnahme um 10.000 erwartet.

Der Euro ist am Mittwoch zunächst weiter gesunken. Bereits am Vorabend hatte die Aussicht auf eine schnelle Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank Fed dem US-Dollar Auftrieb gegeben und den Kurs der Gemeinschaftswährung im Gegenzug belastet. Die Rede von Trump hat den Euro hingegen vergleichsweise wenig bewegt.

Am Morgen wurde der Euro bei 1,0542 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Kurs noch an der Marke von 1,06 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0597 Dollar festgesetzt.

Nach Reden von führenden US-Notenbankern am Vorabend hat sich die Einschätzung für eine Zinserhöhung der Fed im März an den Finanzmärkten grundlegend geändert. Während die Wahrscheinlichkeit vor den Reden noch mit etwa 50 Prozent eingeschätzt wurde, ist der Wert auf zuletzt 80 Prozent gestiegen. Damit gilt eine Zinserhöhung in diesem Monat an den Märkten gemeinhin als eingepreist.

Aussagen des amerikanischen Präsidenten konnten die Kurse am Devisenmarkt dagegen in der vergangenen Nacht nur wenig bewegen. Anleger zeigten sich enttäuscht, weil Trump bei seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress keine Einzelheiten zu seiner angekündigten Steuerreform und zu geplanten Investitionen genannt hatte.