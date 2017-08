FrankfurtDer Dax hat sich am Mittwoch zunächst etwas vom Kursrutsch des Vortags erholt. In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex um 0,6 Prozent auf 12 022 Punkte. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit rund fünf Monaten unter der viel beachteten 12 000-Punkte-Marke geschlossen.

Als Stütze sah Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK die gelassene Reaktion der Wall Street auf den jüngsten nordkoreanischen Raketentest, der die Notierungen in Asien und Europa am Dienstag noch sichtbar belastet hatte. Außerdem fiel der Euro, dessen Anstieg Sorgen über die Exportchancen der deutschen Unternehmen genährt hatte, wieder deutlich unter die Marke von 1,20 US-Dollar.

Auch die Nebenwerte-Indizes legten am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang ein: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, gewann 0,5 Prozent auf 24 445 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,7 Prozent auf 2245 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent auf 3407 Zähler.

Im Dax holten einige Finanzwerte die Verluste vom Dienstag auf: Commerzbank und Deutsche Bank gewannen 1,4 und 2,4 Prozent. Dagegen bleiben ProSiebenSat.1 mit einem minimalen Plus von gerade mal 0,5 Prozent am Boden. Am Dienstag waren die Titel angesichts des schwächelnden Geschäftes mit der TV-Werbung um über 14 Prozent abgestürzt. Die im MDax gelisteten RTL stiegen nach der Vorlage von Zahlen um 5,8 Prozent. Sie waren im Sog des Rivalen am Dienstag um über fünf Prozent eingebrochen.

Die Wall Street hat sich am Dienstag von anfänglichen Kursverlusten erholt und fester geschlossen. Die Furcht vor einem bewaffneten Konflikt zwischen den USA und Nordkorea rückte im Handelsverlauf in den Hintergrund. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,3 Prozent auf 21.865 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 2446 Zähler. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,3 Prozent auf 6301 Stellen.

In Japan haben sich die Börsen am Mittwoch erholt. Der Nikkei-Index mit den Standardwerten gewann 0,55 Prozent auf 19.468 Punkte. Am Dienstag war er wegen des jüngsten Raketentests Nordkoreas zeitweise auf den niedrigsten Stand seit fast vier Monaten gefallen. „Sofern es keinen Militärschlag von Nordkorea oder den USA gibt, wird sich der Markt wahrscheinlich sehr schnell wieder berappeln“, sagte Toru Ibayashi von der UBS-Vermögensverwaltung in Tokio. Der breiter gefasste Topix legte um 0,4 Prozent auf 1604 Zähler zu.

Daneben halten eine Reihe von Konjunkturdaten die Anleger auf Trab. Unter anderem stehen deutsche und europäische Inflationszahlen auf dem Terminplan. In den USA warten Börsianer gespannt auf den Beschäftigungsbericht der privaten Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag, von denen sich Investoren Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen versprechen. Zudem steht die zweite Schätzung zum US-Wachstum im zweiten Quartal an.