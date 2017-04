FrankfurtDer deutsche Leitindex Dax ist mit leichten Gewinnen in den Mittwochshandel gestartet. Das Börsenbarometer lag am späten Vortag um 0,27 Prozent höher bei 12.033 Punkten. Am Dienstag hatte die Nervosität der Anleger wegen der anstehenden Wahlen in Frankreich und Großbritannien den Dax noch 0,9 Prozent ins Minus auf 12.000 Punkte gedrückt. Noch vor zwei Wochen war der deutsche Leitindex bis auf 15 Punkte an sein Rekordhoch bei 12.390 Punkten aus dem April 2015 herangekommen.

„Auch wenn der Dax die 12.000er Marke zurückerobern kann, der Schwung ist für den Moment erstmal raus“, sagte CMC-Stratege Jochen Stanzl. „Geopolitische Sorgen, schwache US-Konjunkturdaten und Unsicherheiten rund um die anstehenden Wahlen in Frankreich belasten die Börsen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Kurz vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag deutet alles auf ein enges Rennen hin. Auch die vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien sorgten für weiter steigende Kursschwankungen an den Börsen, sagte ein Händler.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, sank am Mittwoch zuletzt um 0,08 Prozent auf 24.019 Punkte. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,65 Prozent auf 2.014 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,36 Prozent nach oben.

Aus Branchensicht standen die Papiere von Autoherstellern in der Anlegergunst oben. So bauten die VW-Vorzugsaktien ihre deutlichen Vortagesgewinne um 1,6 Prozent aus. Nach der Vorlage guter Eckdaten für das erste Quartal waren die Papiere der Wolfsburger tags zuvor um knapp 4,5 Prozent nach oben geschnellt. Analyst Tim Schuldt von der Investmentbank Equinet hält nach „deutlich besseren Ergebnissen“ im Auftaktquartal eine Aufstockung der Jahresziele für wahrscheinlich. Nach einer positiven Absatzprognose für den chinesischen Markt gewannen die Aktien von BMW 1,3 Prozent.