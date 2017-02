FrankfurtZahlreiche Bilanzen haben am Donnerstag Europas Aktienanleger in Atem gehalten. „Licht und Schatten liegen dicht beieinander“, sagte ein Händler. Eindeutige Kauf- oder Verkaufssignale habe es nur für einzelne Aktien gegeben. Nachdem der Dax in vergangenen Tagen kaum vom Fleck kam, kletterte er mittags höher. Gegen 13.20 notierte er 0,7 Prozent höher bei 10.629 Punkten. Ist dieser Anstieg nachhaltig?

„Unsicherheit ist das Schlagwort 2017“, spielte ein Händler auf die zahlreichen Wahlen an, die im Jahresverlauf in Europa anstehen. Hinzu kämen wachsende Zweifel am Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die Börsen hatten zunächst begeistert auf die Wahl des Republikaners reagiert, der niedrigere Steuern und weniger Regulierung versprochen hatte. Bislang hat Trump aber noch keine Details genannt.

Auch handelspolitisch weht in den USA seit Trumps Amtsantritt ein anderer Wind. Das bekommen auch die Firmen hierzulande zu spüren. So legten US-Behörden Infineon bei der schon fast abgeschlossenen Übernahme einer amerikanischen Firma überraschend Steine in den Weg. Der Chipbauer kann vermutlich Wolfspeed nicht wie geplant vom LED-Hersteller Creed übernehmen.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

„Das ist ein Rückschlag für Infineon“, schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer in einer Kurzstudie. Nach Angaben der Unternehmen betrachten die US-Behörden die Übernahme als Risiko für die nationale Sicherheit der USA. Infineon brachen um 3,8 Prozent auf 16,73 Euro ein.

Zu den Schlusslichtern im Dax zählten auch Thyssen-Krupp mit einem Abschlag von bis zu 4,8 Prozent auf 22,14 Euro. Den Aktionären ist Händlern zufolge das nur langsame Vorankommen bei den Gesprächen über eine Stahlfusion mit der indischen Tata ein Dorn im Auge. Doch auch die Gewinnentwicklung verlief laut Analysten schlechter als erwartet. Vor allem das kriselnde europäische Stahlgeschäft macht dem Konzern zu schaffen. Im Sog von Thyssenkrupp fielen im MDax Salzgitter um fast zwei Prozent.

Auch die Commerzbank konnte mit ihrem Zahlenwerk die Anleger nicht nachhaltig überzeugen: Die Papiere verloren knapp vier Prozent. Der anstehende Konzernumbau und die Krise in der Schifffahrt überschatten das Geschäft des zweitgrößten deutschen Geldhauses.

Lange Gesichter gab es bei den Aktionäre des Logistikunternehmens HHLA: In Leipzig erklärte das Bundesverwaltungsgericht einen Teil der Pläne zur Elbvertiefung für rechtswidrig. Hamburg setzt mit dem mehrere hundert Millionen Euro teuren Großprojekt darauf, dass der größte Seehafen Deutschlands besser für große Containerschiffe erreichbar wird. HHLA, die von einer Elbvertiefung profitiert hätten, stürzten um fast 14 Prozent auf 16,56 Euro ab.

Dagegen waren die Anleger von den Geschäftszahlen der Societe Generale in Paris ganz angetan. Die Titel stiegen um 1,7 Prozent und zählten im EuroStoxx50 damit zu den Favoriten. Die Franzosen wollen zudem ihre boomende Auto-Leasing-Sparte an die Börse bringen. Mit Käufen honorierten die Anleger auch die Zahlen von Total. Der Ölkonzern trotzte dem Branchentrend. Die Titel stiegen um fast ein Prozent.