 Börse Frankfurt : Dax kaum verändert – Solarworld stürzt ab

FrankfurtDer Dax hat sich am Donnerstag kurz nach dem Handelsstart nur wenig verändert präsentiert. Kurz nach der Eröffnung rückte der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 12.766 Punkte vor. Allerdings sprachen Händler trotz eines Bilanzreigens von fehlenden neuen Kaufimpulsen. Der wieder steigende Ölpreis stütze aber viele Energiewerte und locke so Anleger an. Am Dienstag hatte das Barometer mit 12.783 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht. Im bisherigen Wochenverlauf bewegte es sich allerdings nur wenig.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab Donnerstagfrüh um 0,33 Prozent auf 25 048,21 Zähler nach. Der TecDax verlor 0,20 Prozent auf 2150,76 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, ging es um 0,07 Prozent nach unten.

Im Dax verloren die Aktien der Deutschen Post nach der Vorlage von Zahlen rund drei Prozent. Der Bonner Konzern war mit seinem Gewinnwachstum im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch die Deutsche Telekom konnte mit ihrem Zwischenbericht bei den Anlegern kaum punkten. Die Aktien notierten kaum verändert. Wegen der Beteiligung an der britischen BT schrieb der ehemalige Monopolist erneut Millionen von Euro ab.

Bei den Solarwerten dämpfte die Insolvenzankündigung von Solarworld – dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie – die Stimmung. Die Anleger flohen in Scharen aus den Aktien des Bonner Unternehmens, die um 81 Prozent auf 0,68 Euro abstürzten.

Die im TecDax gelisteten Anteilsscheine von SMA Solar fielen um 2,5 Prozent. Zwar hielt sich der Solartechnikkonzern im ersten Quartal in der Gewinnzone. Doch machten ihm der Preisverfall und Wettbewerbsdruck immer mehr zu schaffen. Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen, sagte ein Händler. Immerhin sei eine weitere negative Überraschung ausgeblieben. Ebenfalls im TecDax gerieten nach Zahlenvorlage die Aktien des Windkraftanlagenherstellers Nordex erheblich unter Druck.

Die Anleger warten nun auf frische Impulse oder aber auf einen Rückschlag des zuletzt etwas heiß gelaufenen Marktes, um neu zu investieren. Auch die Wall Street zeigt momentan auf Rekordniveau nur wenig Dynamik. Vom Handelshaus IG Markets hieß es, die Luft werde zunehmend dünner, aber offenbar seien die Marktteilnehmer hierzulande noch nicht bereit, sich von ihren Dividendenpapieren zu trennen. Die Helaba sprach gar von einer Phase der Sorglosigkeit und fürchtet, diese könne zu deutlichen Rückschlägen führen.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen steht die Zinsentscheidung Bank von England (BoE) auf den Terminkalendern. Eine Anhebung gilt unter Börsianern zwar als ausgeschlossen, im März hatte allerdings eine Notenbankerin überraschend für einen solchen Schritt gestimmt. Aus diesem Grund werden Investoren die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Sitzungsprotokolle genau unter die Lupe nehmen.

An der Wall Street hatten sie die Kurse nach Handelsschluss in Europa am Mittwoch kaum mehr bewegt. Der Dow-Jones- und der S&P500-Index gingen wenig verändert aus dem Handel, der Nasdaq-Composite kam auch nur minimal vom Fleck, schloss mit 6129,14 Zählern aber so hoch wie noch nie . In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: Der Nikkei-Index in Tokio lag 0,4 Prozent höher, während in Shanghai der Composite-Index ein Prozent niedriger notierte.