FrankfurtObwohl die Berichtssaison der Unternehmen in vollem Gange ist, hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eine Atempause eingelegt. Die am Vorabend veröffentlichten geldpolitischen Verlautbarungen der US-Notenbank Fed wurden an den Märkten etwas zurückhaltender interpretiert. Der Dax kämpfte am Vormittag mit der Marke von 12 000 Punkten, die er am Vortag erstmals seit April 2015 überwunden hatte. „Die europäischen Indizes sind gefangen zwischen zwei Welten“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. „Die Rekordjagd in den USA schiebt an, während die politischen Risiken in der Eurozone die Kurse ausbremsen.“

Am Donnerstag notierte der Dax gegen Mittag unverändert bei 11 996 Zählern. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen enthält, stieg um 0,29 Prozent auf 23.681 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte sich praktisch unverändert bei 1920 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,11 Prozent auf 3343 Punkte vor.

Die Rally am deutschen Aktienmarkt könnte laut Marktforschen der Nürnberger GfK im März einen leichten Dämpfer erhalten. Sie sehen das Konsumklima durch steigende Preise und protektionistische Töne aus den USA belastet. „Offenbar sorgt die Politik des neuen US-Präsidenten für Verunsicherung und leichte Konjunktursorgen bei den Konsumenten“, sagte Gfk-Experte Rolf Bürkl.

Das GfK-Konsumklima bezieht sich auf die gesamten privaten Verbraucherausgaben. Für das Stimmungsbarometer sagen die Forscher einen Rückgang um 0,2 Prozent aus, nachdem es zuletzt drei Mal in Folge gute Aussichten gegeben hatte. Das dürfte auch die Stimmung auf dem Börsenparkett trüben.

Kopfschmerzen bereitete Investoren außerdem die nahende Präsidentschaftswahl in Frankreich. Umfragen zufolge wird Marine Le Pen die erste Runde am 23. April für sich entscheiden. Die Chefin des rechtsextremen Front National will ihr Land aus der Euro-Zone führen. Positiv sei die Unterstützung des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron durch den bürgerlichen Politiker Francois Bayrou, betonte Anlagestratege Orlando Green von der Credit Agricole. Der Verzicht Bayrous auf eine eigene Kandidatur erhöht Experten zufolge Macrons Siegchancen. Anleger deckten sich daher wieder mit französischen Anleihen ein und drückten die Rendite der zehnjährigen Titel auf bis zu 0,986 Prozent, den tiefsten Stand seit zwei Wochen.

Parallel dazu rätselten Devisen-Anleger weiter über den Zeitpunkt der nächsten US-Zinserhöhung. „Aber den FOMC-Mitgliedern geht es offensichtlich nicht anders“, urteilte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Die Fed-Führungsriege ist sich den Protokollen der jüngsten Sitzung zufolge uneins über die Auswirkungen der geplanten Konjunkturprogramme des US-Präsidenten Donald Trump. Den Experten der Essener National-Bank zufolge ist eine US-Zinserhöhung im März derzeit unwahrscheinlich. Investoren sehen die Chance hierfür bei knapp 18 Prozent. Vor diesem Hintergrund stagnierte der Euro bei 1,0541 Dollar.