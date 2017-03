FrankfurtDie Briten wollen den Brexit, in den USA scheitert Donald Trump im Kongress – und die Märkte klettern trotzdem weiter. Beharrlich setzen die Anleger weiter auf einen US-Wirtschaftsboom, was die Aktienrally in Gang hält. Der Dax sprang gleich am Morgen auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Zuletzt notierte er mit 12221 Punkten am Vormittag 0,6 Prozent fester. Zum Allzeithoch von 12.390 Punkten – erreicht im April 2015 –fehlen keine anderthalb Prozent mehr. Auch die anderen europäischen Handelsplätze nahmen den frischen Schwung dankbar auf, der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx50, rückte 0,5 Prozent vor auf 3482 Zähler.

Der Glaube an den Erfolg der trump'schen Wirtschaftspolitik kennt nahezu keine Grenzen. Zwar kamen zur Monatsmitte Zweifel auf – mal wieder –, doch die versandeten schnell. Zu groß wirkt die Verlockung einer amerikanischen Steuerreform. Sie ist eines der Schlüsselthemen der neuen US-Regierung. Über eine Entlastung der Unternehmen soll sie die gut laufende Konjunktur weiter antreiben.

Zunächst aber nahm Donald Trump ein anderes Herzensprojekt der Republikaner in Angriff – und scheiterte. Der US-Präsident hatte vergangene Woche eine wichtige Abstimmung zur Abwicklung von Obamacare verschieben müssen, der Rückhalt im eigenen war zu klein. Die versprochene Abwicklung der von Vorgänger Barack Obama initiierten gesetzlichen Krankenversicherung präsentiert sich als schwieriges Unterfangen. Zwischenzeitlich hieß es, Trump hätte sich verhoben, zumindest aber verzettelt. Auf dem Parkett gewinnt man der Schlappe nach einer ersten Ernüchterung sogar etwas positives ab. Die Regierung könnte sich nun den Konjunkturmaßnahmen widmen, ganz oben auf der Liste stehen die Steuern.

Weder Donald Trumps politische Misserfolge noch die anstehenden Brexit-Verhandlungen können die Anleger schrecken: Der Dax marschiert am Mittwoch weiter in Richtung seines Rekordhochs. Nachdem die Stimmung der US-Verbraucher am Dienstag auf den höchsten Stand seit über 16 Jahren gestiegen sei, hätten die Anleger den „Trumpcare-Rückschlag“ abgehakt, schrieb Marktanalyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets.

Die Reaktion auf die Schlappe des US-Präsidenten mit seiner Gesundheitsreform sei überraschend so verhalten gewesen, dass viele Anleger nun wieder nachlegen müssten. Auch dass die britische Premierministerin Theresa May nun offiziell den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union beantragen will, beeindruckte die Investoren nicht.

Auf der Konjunkturseite gilt das Hauptaugenmerk einigen Reden von US-Notenbankern, darunter dem Chef der Fed von Chicago, Charles L. Evans. Der in diesem Jahr bei Zinsentscheidungen stimmberechtigte Evans spricht am Nachmittag anlässlich einer Veranstaltung in Frankfurt zur Wirtschaftslage und Geldpolitik seines Landes. Auf der Unternehmensseite könnte Daimler in den Fokus rücken. Der Autobauer hat in Berlin zur Hauptversammlung geladen.