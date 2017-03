FrankfurtDie positiven Aussagen des EZB-Chefs Mario Draghi zur Konjunktur haben Börsianern zufolge am Freitag weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt gelockt. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten scheuten sie allerdings größere Käufe. Der Dax legt am Vormittag um 0,5 Prozent auf 12.039 Punkte zu.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,5 Prozent auf 23.408 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax gewann ein Prozent und nähert sich der Marke von 2.000 Punkten, die er zuletzt im Jahr 2001 erreicht hatte.

Draghi hatte am Donnerstag unter anderem betont, es gebe derzeit keinen Druck, weitere Notfall-Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur zu ergreifen. Auch seien neue langfristige Billig-Kredite für die europäischen Geschäftsbanken kein Thema. Die Europäische Zentralbank hatte in ihrer Sitzung am Mittwoch die Leitzinsen unverändert auf null Prozent belassen.

Von den US-Beschäftigungszahlen am Nachmittag erhoffen sich Investoren eine Bekräftigung ihrer Erwartung, dass die Notenbank Fed den Leitzins kommende Woche erneut anhebt. Von Reuters befragten Analysten zufolge schufen US-Firmen im Februar 190.000 neue Stellen.

Anleger griffen bei Bankwerten zu: Aktien der Deutschen Bank legten um drei Prozent zu. In einem Interview mit dem Handelsblatt hatte der Chef von Deutschlands größtem Geldhaus angekündigt, die Integration der Postbank zügig angehen zu wollen. Vor allem die Aussicht auf ein nahendes Ende der ultra-lockeren Geldpolitik in Europa und auf steigende US-Zinsen halfen den Finanzwerten erneut auf die Sprünge: Deutsche Bank setzte sich mit einem Plus von drei Prozent an die Spitze der Dax-Gewinner, dicht gefolgt von der Commerzbank.

Im EuroStoxx50 gehörten sieben der zehn stärksten Werte zum Finanz-Sektor. Der Index für die Banken der Euro-Zone legte um zwei Prozent zu und notierte mit 125,67 Punkten auf dem höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Verlierer im Dax ist am Freitagmittag der größte deutsche Wohnungsvermieter Vonovia. Die Titel des einzigen Immobilienwerts im Dax sind gaben nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman-Sachs-Analysten gut ein Prozent nach. Seit Anfang Januar waren Papiere des Bochumer Unternehmens um etwa zehn Prozent auf knapp 33,50 Euro gestiegen, bevor es Mitte Februar wieder leicht abwärts ging.

Im Nebenwerte-Index MDax gewannen Zalando 2,7 Prozent auf 36,75 Euro. Die Analysten der Barclays Bank nahmen die Bewertung der Aktien des Online-Händlers mit „Overweight“ und einem Kursziel von 49,75 Euro auf.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Dow Jones und Nasdaq schlossen fast unverändert. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 1,5 Prozent auf 19.605 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3.213 Punkte.