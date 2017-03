 Börse Frankfurt: Dax klettert weiter in die Höhe

Dax Der Leitindex lag am Donnerstag nur noch rund 140 Zähler von seinem im April 2015 erzielten Rekordhoch entfernt. (Foto: dpa)

FrankfurtGetrieben von Hoffnungen auf ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft kauften immer mehr Anleger deutsche Aktien – der Dax stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 12.283 Zähler. Sein Jahreshoch erreichte er heute ebenfalls, und zwar 12.290 Punkte. Der deutsche Leitindex hat seit Jahresbeginn dennoch knapp sieben Prozent zugelegt und steht vor dem dritten Quartalsgewinn in Folge. Das ist die längste Serie seit drei Jahren.

„Im Tagesverlauf besteht eine gute Chance, dass die Börsen in Europa wieder Fahrt aufnehmen“, zeigte sich Aktienhändler Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader schon am Morgen zuversichtlich.Der MDax lag zuletzt bei mit 0,3 Prozent im Plus, der TecDax s mit 0,2 Prozent.

Der Euro kam im Laufe des Tages nicht aus seiner Schwäche heraus. Zuletzt lag der Euro bei 1,0675 Dollar.

Überraschend niedrige Inflationszahlen für die Euro-Zone haben am Geldmarkt die Spekulationen auf Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gedämpft. Terminkontrakte signalisierten am Freitag für die EZB-Zinssitzung am 14. Dezember einen Interbankenzins von minus 0,3202 Prozent. Das sind etwa 3,5 Basispunkte Differenz zum aktuellen Eonia-Zinssatz. Börsianern zufolge bedeutet dies, dass am Markt die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bis Jahresende auf etwa 35 Prozent taxiert wird. Am Donnerstag waren es noch 50 Prozent, zu Wochenbeginn sogar 70 Prozent.

Die Inflationsrate in der Euro-Zone sank im März auf 1,5 Prozent. Noch im Februar waren die Verbraucherpreise energiepreisbedingt mit 2,0 Prozent so kräftig gestiegen wie seit über vier Jahren nicht mehr. Die EZB strebt eine Inflation von knapp unter zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft der Euro-Zone an. Bei diesem Wert spricht sie von stabilen Preisen, da dann ausreichender Sicherheitsabstand zu einer gefährlichen Deflation besteht. Eine solche Abwärtsspirale aus fallenden Preisen, sinkenden Investitionen und Löhnen kann eine Volkswirtschaft lange Zeit lähmen.

Gewinner des Dax ist heute ungeschlagen RWE, zuletzt mit einem dicken Plus von 3,7 Prozent. Dieser Anstieg könnte die Folge einer Einschätzung von Analysten von Oddo Seyler sein, die RWE auf „buy“ setzten. Auch Eon lag zuletzt mit zwei Prozent im guten Plus und damit auf Rang zwei im deutschen Leitindex.

Das Schlusslicht des Dax war zuletzt die Commerzbank mit einem dicken Minus von knapp einem Prozent, gefolgt von Continental mit minus 0,7 Prozent zum Vortag. Signifikant war im SDax heute der starke Anstieg von Scout24, zuletzt um 3,3 Prozent, nachdem Analysten von Morgan Stanley die Titel auf „overweight“ von „equal weight“ nach oben gestuft haben. Das Kursziel wurde von Experten von 34 auf 40 Euro erhöht.

Die Bundesagentur für Arbeit hat am Morgen die Arbeitslosenzahlen des vergangenen Monats bekannt gegeben: Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im März stärker gesunken als für das Frühjahr üblich. In diesem Monat wurden 2,662 Millionen Arbeitslose von der Bundesagentur für Arbeit registriert – das seien 100.000 weniger als im Februar und sogar 183.000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Der Dow Jones startete zum Quartalsende im Minus und fiel zuletzt um 0,23 Prozent zum Vortag. Der Blick auf die US-amerikanischen Konjunkturprogramme könnte ihn allerdings noch zum Steigen bringen.