FrankfurtEine neue Runde im verbalen Schlagabtausch zwischen Donald Trump und Nordkorea ließ die Börsen in Europa kalt. Der Dax stieg bis zum Handelsende um 0,5 Prozent auf 12.002 Punkte. Der Euro Stoxx 50 legte ebenfalls um ein halbes Prozent zu. Börsianer hatten zunächst auf eine diplomatischere Reaktion der USA auf den nordkoreanischen Raketentest vom Dienstag gehofft. Präsident Trump verkündete allerdings über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Die USA reden seit 25 Jahren mit Nordkorea und zahlen außerordentliche Beträge. Gespräche sind nicht die Antwort!“

Es gebe aber die Hoffnung, dass China beruhigend auf Nordkorea einwirken werde, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Dies gab dem Dollar Schub, so dass der Euro im Tagestief auf 1,1895 Dollar fiel und damit deutlich unter dem am Dienstag erreichten Zweieinhalb-Jahres-Hoch notierte.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit rund fünf Monaten unter der viel beachteten 12.000-Punkte-Marke geschlossen. Auf diesem Niveau sei nun „mit verstärktem Kaufinteresse zu rechnen“, hieß es bei den Experten des Börsenstatistik-Magazin Index-Radar.

Auch die Nebenwerte-Indizes legten am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang ein: Der MDax, in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, gewann 0,9 Prozent, der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,4 Prozent vor.

„Politische Börsen haben kurze Beine, so auch im aktuellen Fall“, betonte CMC-Marktanalyst Jochen Stanzl. Anleger nutzten den jüngsten Kursrückgang zum Einstieg. Am Dienstag hatte der Leitindex angesichts des nordkoreanischen Raketenabschusses 1,5 Prozent verloren. Allerdings schwele der Konflikt weiter, warnten Händler. Nordkorea kündigte weitere Maßnahmen gegen die USA an, während der UN-Sicherheitsrat den Test vom Montag als ungeheuerliche Gefahr bezeichnete.

Ein starkes Signal kam von der US-Wirtschaft: Dort entstanden im August 237.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP ermittelte. Nun setzten Investoren darauf, dass auch der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht günstig ausfalle. „Positives Überraschungspotenzial ist auf Grundlage der heutigen Zahlen vorhanden“, urteilte die Helaba.

Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich am Mittwoch auf 51,70 Dollar je Barrel (159 Liter), der Preis für US-Leichtöl WTI fiel auf rund 46 Dollar. Börsianer führten dies darauf zurück, dass wegen der wetterbedingten Schließung von Raffineriekapazitäten in den USA in Folge des Hurrikans Harvey die Nachfrage nach Rohöl zunächst sinke. Auch die größte US-Raffinerie Port Arthur, die von Motiva Enterprises betrieben wird und 135 Kilometer östlich von Houston liegt, ist betroffen. Dem Betreiber zufolge lag die Produktion am Dienstagabend dort bei nur noch 40 Prozent.

Vor allem bei den Finanztiteln nutzten Investoren die Vortagesverluste für einen Einstieg. Auch bei europäischen Medienwerten ging es mehrheitlich wieder nach oben. Gute Laune verbreitete der Fernsehkonzern RTL, der trotz des schwierigen Werbemarktes den Umsatz im zweiten Quartal überraschend stark steigerte. Die RTL-Aktien legten um rund zwei Prozent zu.

An der Londoner Börse kletterten die Papiere des britischen Medienkonzerns ITV um 2,5 Prozent. Nach dem 14-prozentigen Kurssturz vom Dienstag fassten die Anleger Pro Sieben Sat 1 allerdings nur mit spitzen Fingern an: Die Aktien verloren 0,7 Prozent und notierten zeitweise so niedrig wie zuletzt im April 2013. Analysten äußeren sich negativ und senkten ihre Kursziele.