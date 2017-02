FrankfurtDer Dax ist über die 12.000-Punkte-Marke gesprungen. Gleich zum Handelsauftakt am Mittwoch ließ der Deutsche Aktienindex den Meilenstein hinter sich, den er das letzte Mal im April 2015 markierte. Doch halten kann der Dax die Marke nicht. Am Vormittag notierte er zuletzt mit 11.973 Zählern 0,1 Prozent fester. Zwischenzeitlich reichte es für 12.031 Zähler. Ohne die Wall Street wäre die aktuelle Rally nicht möglich. Die US-Börsen klettern weiter und weiter, der Glaube der Anleger an die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung lässt die Trump-Rally bis nach Europa schwappen. Der schwache Euro und ein starker Ifo-Index taten heute ihr Übriges.

Seit dem Wahlsieg Donalds Trumps im November des vergangenen Jahres kennen die Börsen nur eine Richtung. Die Wall Street entdeckte in Trump, der vorher doch so sehr als Börsenschrecken verschrien war, eine neue Hoffnung. Mit dem Republikaner im weißen Haus träumten die amerikanischen Anleger von einem Wirtschaftsboom. Denn Trump versprach die Konjunktur gehörig anzukurbeln – mit niedrigen Unternehmenssteuern, entfesselten Finanzmärkten und Infrastrukturprogrammen.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Im Dezember zogen dann Europas Märkte nach. Mit der Verlängerung ihres billionenschweren Anleihekaufprogramms lockte die Europäische Zentralbank die Investoren aufs Parkett. In den Augen der Letzteren konnte EZB-Chef Mario Draghi einmal mehr überzeugen. Denn das billige Geld der Währungshüter ist zwar dazu da, Konjunktur und Inflation im Euro-Raum ankurbeln. Doch zuvorderst profitieren vor allem die Aktienkurse. Ein Nebeneffekt, der die Börsianer die historisch niedrigen Zinsen mehr als verkraften lässt.

Und auch die amerikanische Geldpolitik sorgte für gute Stimmung. Denn nach langem Warten rang sich die Federal Reserve dazu durch, die Zinsen in den Staaten zu erhöhen. Verstimmt es Anleger normalerweise, wenn die Zinsen steigen, war es dieses Mal anders. Denn die Märkte hatten die Erhöhung lange erwartet, zeugt diese doch von der starken Konjunktur in den Staaten. Es war das Unwissen über das Wann der höheren Zinsen, nicht die beschlossene Zinserhöhung selbst, die die Kurse in den vorangegangen Monaten schwanken ließ. Es gilt die alte Weisheit: Nichts fürchten die Börsen mehr als die Unsicherheit. Das Groß der Experten war sich sicher: Die Wirtschaft vertrage höhere Zinsen. Und um ein Überhitzen der Dynamik zu verhindern, zog die US-Notenbank die Zügel straffer.

Erst im neuen Jahr geriet der Aufstieg ins Stottern. Nach dem Sprint fehlte die Kraft für mehr, die Wall Street hatte einen Rekordhoch nach dem anderen erklommen. Langsam wurde die Finanzwelt ungeduldig, denn Donald Trump ließ sich Zeit. Seine Wirtschaftspläne blieben unkonkret, den großen Ankündigungen folgte keine Umsetzung. Doch wirklich kritisch waren die Märkte nicht. Große Kritik oder gar Zweifel ob der Geschwindigkeit, mit der die Hausse vonstattenging, schwelten höchstens im Hintergrund.

Als die neue Washingtoner Regierung im Februar endlich erste Details zu ihren Steuerplänen präsentierte, zeigten sich die Märkte zufrieden. Und während die internationale Politik sich die Köpfe zerbricht, welchen Kurs die Regierung Trump außenpolitisch einschlagen wird, geht die Rally an den Börsen weiter. Die protektionistischen und teils isolationistischen Statements aus dem Weißen Haus scheinen zumindest auf dem Parkett nicht allzu sehr zu verfangen.

Insgesamt hat der Dax seit dem Wahlsieg Donald Trumps am 8. November ganze 14,8 Prozent hinzugewonnen. Zu seinem Rekordhoch von 12.390 Punkten – erreicht im April 2015 – fehlen noch knapp drei Prozent. Sollte der Dax die runde Marke von 12.000 Zählern nachhaltig durchbrechen können, „besteht eine gute Chance für eine Fortsetzung der Rally zunächst bis zum Allzeithoch“, schätzt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.