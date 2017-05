FrankfurtNoch haben sie nicht genug. Nach einer unterm Strich lahmen Woche greifen Europas Anleger mit neuen Kräften an – oder besser gesagt: zu. Aus dem Stand ist dem Deutschen Aktienindex der Sprung über die 12.800-Punkte-Marke gelungen, mit 12.832 Punkten notierte er kurz nach Handelsbeginn so hoch wie noch nie. Der Schwung aber ließ rasch nach, diese Szene war schon vergangene Woche zu beobachten. Zuletzt lief der Leitindex mit 12.741 Punkten am Mittag 0,2 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 präsentierte sich mit 3632 Punkten ebenfalls 0,1 Prozent leichter. Für mehr als das morgendliche Aufbäumen reichte es zunächst nicht. Doch das neue Rekordhoch zeigt: Der Trend hält an, auch wenn Experten den Treibstoff der Rally langsam schwinden sehen.

„Alles scheint eingepreist“, meint etwa Joachim Goldberg von Goldberg und Goldberg. „Das Frankreich-Risiko, die Präsidentschaftswahl, ist abgehakt, die Aktien-Bewertungen sind für viele Analysten zu hoch, positive ökonomische Überraschungen eher schwierig und was aus den USA an frischen positiven Impulsen kommen soll, ist für viele Akteure mit einem Fragezeichen versehen“, so Goldberg. Und dennoch steigen die Kurse. Investoren nützten die Rücksetzer dazu, in den Markt einzusteigen, so der Analyst. „Und zwar eher früher als später.“

Auch Anlagestratege Carsten Klude von der Bank MM Warburg äußert sich längerfristig optimistisch. „Unseres Erachtens nach signalisieren die fundamentalen Rahmenbedingungen, dass Anleger dem Aktienmarkt noch die Treue halten sollten.“ Dem Dax traut Klude bis zum Jahresende einen Stand von 13.400 Zählern zu. Denn die Unternehmensgewinne sprudeln, die aktuelle Berichtssaison kann sich sehen lassen. Nach dem zuletzt guten Lauf dürfte die Luft in den kommenden Wochen allerdings dünner werden, mahnt etwa Christoph Geyer von der Commerzbank.

Dass sich die Börsianer zum Wochenbeginn weitervortasteten, dürfte primär mit Neuigkeiten am Rohstoffmarkt zusammenhängen. Die beiden Petro-Schwergewichte Saudi-Arabien und Russland kündigten an, ihre Ölförderdeckelung bis März 2018 zu verlängern. Im November des vergangenen Jahres hatten Mitglieder des Förderkartells Opec und andere wichtige Erdölexporteure sich auf eine Förderbegrenzung bis Juni einigen können, um den Ölpreissturz zu stoppen. Die Hoffnung auf eine Reduktion des Überangebots trieb am Montag die Barrel-Preise. Ein Fass WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 48,95 Prozent, Brent um 2,2 Prozent auf 51,96 Euro. „Saudi-Arabien scheint entschlossen, den Ölpreis in die Höhe zu treiben“, sagte Oystein Berentsen vom Ölhändler Strong Petroleum.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags. In der zweiten Mai-Woche, nachdem Macron auch die zweite Runde für sich entscheiden konnte, erreicht der Dax ein erneutes Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Es blieb bisher der einzige Impuls. Auch die zweite Frankfurter Reihe bewegte sich nur wenig. Der MDax rückte 0,3 Prozent vor auf 25.008 Punkte, der TecDax kam mit 2215 Stellen auf einen Aufschlag von 0,2 Prozent. Der Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen hatte auf dem Parkett keinen größeren Effekt. Händler sprachen davon, dass das Ergebnis die Stimmung dennoch anhebe. Bei der wichtigen und letzten Landtagswahl vor den Bundestagswahlen im September musste sich die rot-grüne Regierung der CDU geschlagen geben. Die Christdemokraten kämen zusammen mit der erstarkten FDP auf eine Mehrheit der Sitze im Düsseldorf Parlament.