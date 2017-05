FrankfurtDie Anleger haben noch nicht genug. Nach einer Woche des Stillstands – in den vergangenen fünf Tagen blieb unterm Strich keine Handvoll Promille an Performance – riss der Dax am Montag aus dem Stand heraus die nächste Hundertermarke. Gleich zum Handelsstart notierte der Deutsche Aktienindex 12.832 Punkte – und damit so hoch wie noch nie. Zuletzt ergaben 12.804 ein Frankfurter von 0,3 Prozent. Ein neues Rekordhoch also? Und das obwohl Experten den Treibstoff dieser Rally langsam knapp werden sehen. „Alles scheint eingepreist“, meint etwa Joachim Goldberg von Goldberg und Goldberg.

„Das Frankreich-Risiko, die Präsidentschaftswahl, ist abgehakt, die Aktien-Bewertungen sind für viele Analysten zu hoch, positive ökonomische Überraschungen eher schwierig und was aus den USA an frischen positiven Impulsen kommen soll, ist für viele Akteure mit einem Fragezeichen versehen“, so Goldberg. Doch der Analyst sieht gleichzeitig, dass die Investoren die immer wieder auftretenden Rücksetzer dazu nutzen, in den Markt einzusteigen. „Und zwar eher früher als später.“ Auch Anlagestratege Carsten Klude von der Bank MM Warburg äußert sich längerfristig optimistisch. „Unseres Erachtens nach signalisieren die fundamentalen Rahmenbedingungen, dass Anleger dem Aktienmarkt noch die Treue halten sollten.“ Dem Dax traut Klude bis zum Jahresende einen Stand von 13.400 Zählern zu, denn die Unternehmensgewinne sprudeln.

Auch an der New Yorker Wall Street traten die Indizes zuletzt weitgehend auf der Stelle. Viele Anleger blieben aus Furcht vor weiteren Störfeuern aus der Politik in Deckung. Börsianer befürchten, dass der Streit über die überraschende Entlassung von FBI-Chef James Comey die Steuersenkungspläne von Präsident Donald Trump verzögern könnte. In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,2 Prozent auf 19.840 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3091 Punkte.

Anleger müssen erneut eine Flut von Firmenbilanzen verarbeiten: Unter anderem gab RWE einen Rückgang des operativen Gewinns um 6,5 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro bekannt. Analysten hatten lediglich mit 2,05 Milliarden Euro gerechnet. Der weltgrößte Reisekonzern Tui nennt am Montag Details zur Entwicklung in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016/2017. Schon im Februar hatte Tui angekündigt, trotz politischer Krisen in vielen Urlaubsgebieten seine Expansion vorantreiben zu wollen.

Im ersten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember stand unter dem Strich ein saisontypischer Verlust von knapp 118 Millionen Euro - ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog auf vergleichbarer Basis um gut zwei Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an.

Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf den Konjunkturindex der Federal Reserve Bank von New York. Von ihm erhoffen sie sich Hinweise auf Tempo und Zeitpunkt der geplanten US-Zinserhöhungen.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags. In der zweiten Mai-Woche, nachdem Macron auch die zweite Runde für sich entscheiden konnte, erreicht der Dax ein erneutes Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Im Bankrottprozess gegen die Familie Schlecker muss am Montag (9.00 Uhr) der ehemalige Finanzchef der Drogeriemarkt-Kette in den Zeugenstand. Seine Einschätzung dürfte eine wichtige Rolle in dem Verfahren spielen.

Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Schlecker schon Ende 2009 die Zahlungsunfähigkeit drohte. Europas einst größter Drogerie-Einzelhändler hatte aber erst im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Mehr als 25 000 Menschen in Deutschland und ebenso viele im Ausland verloren ihren Job.

Der Energiekonzern RWE musste im ersten Quartal des laufenden Jahres wohl Gewinnrückgänge hinnehmen. Der Konzern legt seine Zahlen am Montag (10.00 Uhr) in Essen vor. Nach Einschätzung von Analysten sind niedrigere Erlöse für den Braunkohlestrom und die Kernenergie des Konzerns für den Rückgang verantwortlich. RWE bleibe damit im hohen Maße von seiner Ökostromtochter Innogy abhängig, die das Unternehmen 2016 abgespalten und an die Börse gebracht hatte.

Unter den Einzelwerten im Dax stand Infineon ganz oben auf den Kauflisten der Broker. Goldman Sachs stufte die Scheine des Halbleiterherstellers rauf auf „Kaufen“ und erhöhte das Kursziel von 19 auf 22 Euro, die Aktien verteuerten sich um knapp ein Prozent.