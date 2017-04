 Börse Frankfurt: Dax kommt nicht in Schwung

FrankfurtDer Dax wird Börsianern zufolge am Donnerstag wieder den Rückzug antreten und leicht schwächer starten. Vor den Frankreich-Wahlen am Wochenende seien die Anleger weiterhin zurückhaltend. Am Mittwoch hatte sich der Leitindex nach drei Verlusttagen in Folge stabilisiert und 0,1 Prozent im Plus bei 12.016 Punkten geschlossen.

Neben den Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia (Philly Fed). Außerdem stehen die US-Frühindikatoren auf dem Terminplan. Aus der Euro-Zone wird der Index des Verbrauchervertrauens veröffentlicht.

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index gab 0,6 Prozent auf 20.404 Punkte nach, der breiter gefasste S&P 500 0,2 Prozent auf 2338 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich dagegen um 0,2 Prozent auf 5863 Punkte.

Starke Handelsdaten verhalfen der Börse in Japan am Donnerstag zu Gewinnen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte um 0,3 Prozent auf 18.489 Punkte zu.