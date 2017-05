 Börse Frankfurt: Dax kommt nicht in Schwung

FrankfurtDer Dax glich letzte Woche einer Achterbahnfahrt und so ging es am ersten Tag der Börsenwoche weiter. Nach mehreren Abstechern in den positiven und auch negativen Bereich rutschte er zuletzt wieder um 0,13 Prozent ins Minus auf 12.621 Zähler. Der Dow-Jones-Index stieg im Gegensatz dazu zuletzt um 0,4 Prozent.

Erstmals seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November vorigen Jahres ist der Euro nach kurzer Schwäche über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung legte zuletzt 0,46 Prozent auf 1,1255 Dollar zu. Der Auslöser der Käufe: Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel Käufe zum deutsch-französischen Verhältnis, zu den Gründen für den hohen Exportüberschuss Deutschlands und zum Euro-Kurs. „Die Reaktion halte ich für übertrieben“, sagte Commerzbank-Analystin Analystin Thu Lan Nguyen.

„Auch Monate nach der Wahl des neuen US-Präsidenten vergeht keine Woche, an der die Börse sich nicht mit dieser Personalie beschäftigen muss“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Spekulationen auf Steuererleichterungen für Firmen und Milliardeninvestitionen in den Bau von Straßen und Krankenhäusern hatten die Kurse getrieben. Die Hoffnung, dass es wirklich dazu kommt, schwindet allerdings fast täglich. „Nun macht sich Ernüchterung darüber breit, wie viel der mit jeder Menge Vorschusslorbeeren ausgestattete Trump am Ende tatsächlich bewegen kann und wird.“

Der MDax notierte zuletzt mit 0,12 Prozent im Minusbereich. Hier legte aber Innogy zuletzt um gute 1,79 Prozent zu. Vergangene Woche waren RWE und Innogy schon in die Höhe geschossen, nachdem Insidern zufolge RWE ein milliardenschweres Bündnis mit dem französischen Versorger Engie prüft. „Die Fusionswelle in der Branche scheint in die nächste Runde zu gehen,“ sagte ein Händler. RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abgeben und würde im Gegenzug an dem französischen Versorger beteiligt, sagten mehrere Investmentbanker der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang gebe es aber keine direkten Gespräche der Konzerne.

„Die Spekulationen auf einen Engie-Deal treiben die RWE-Aktien weiter in die Höhe“, sagte ein Händler. RWE notierte erneut fester und lag zuletzt mit einem guten Plus von 2,03 Prozent an der Spitze der Dax-Liste, gefolgt von Vonovia mit 1,34 Prozent im Plus.

Infineon führt die Liste von hinten an und notierte zuletzt 1,04 Prozent leichter. Volkswagen hält sich auch schon länger im negativen Bereich auf und notierte zuletzt 0,86 Prozent leichter – und landete damit auf Platz zwei der Dax-Liste.

Der SDax notierte zuletzt 0,26 Prozent fester mit dem Spitzenreiter Borussia Dortmund mit satten 4,8 Prozent im Plus. Die erfolgreiche direkte Qualifikation für die Champions League sorgte damit für einen Wert von 6,26 Euro, was den höchsten Stand seit 2002 bedeutete.