FrankfurtZum Ende der Börsenwoche wird der deutsche Leitindex wohl keine Luftsprünge mehr machen. Der Dax startete im leichten Minus und kam seitdem nicht mehr in Schwung. Zuletzt notierte er 0,25 Prozent leichter bei 12.762 Zählern. Am Donnerstag hatte er leicht im Plus bei 12.794 Punkten geschlossen. „Die Vorgaben von den Überseebörsen liefern keine neuen Impulse“, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.

Der MDax fiel zuletzt um leichte 0,12 Prozent. Im Blick hielten Investoren im MDax vor allem die Stada-Aktien. Um Mitternacht lief die Annahmefrist für das Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven ab. Bis Donnerstagnachmittag hatten nur 45,3 Prozent der Stada-Aktionäre die Offerte über 66 Euro je Aktie angenommen. Mit einem Kursabschlag von einem Prozent auf 62,65 Euro gehörten Stada-Papiere zu den größten Verlierern im MDax. Am Freitagmorgen notierte die Aktie weiter 0,43 Prozent leichter und lag zuletzt bei einem Wert von 63,04 Euro.

Der SDax notierte zuletzt 0,15 leichter, der Eurokurs stieg zuletzt um 0,2Prozent an. Am Devisenmarkt warteten die Anleger auf wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone. Am Vormittag stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager auf dem Programm. „Die Daten dürften einmal mehr anzeigen, dass der Aufschwung in den kommenden Monaten intakt bleibt“, kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank.

Neben den Konjunkturdaten schauen Anleger am Freitag auf die Entwicklung des Ölpreises. Händlern sagten, am Markt herrsche nach wie vor Unsicherheit über den starken Rückgang der Ölpreise, der die Börsen in der zu Ende gehenden Woche belastet hat. Die richtungsweisende Ölsorte Brent zog leicht an und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,47 Dollar.