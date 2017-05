FrankfurtLange dümpelte der Dax am Freitag vor sich hin. Auf dem Parkett gab es kaum Bewegung, der Leitindex notierte fast den gesamten Handelstag nahe der Vortagesmarke. Am späten Freitagnachmittag allerdings hievten Anleger den Dax erkennbar in die Gewinnzone – das wichtigste deutsche Börsenbarometer ging letztlich mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 12.770 Punkten aus dem Handel. Das am Dienstag erklommene Rekordhoch von 12.783 Punkten war da schon fast wieder Geschichte.

Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp beurteilte die Aussichten für die europäischen Börsen optimistisch. „Denn angesichts der niedrigen Renditen am Geld- und Anleihenmarkt fehlen die Anlagealternativen.“ Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte legte 0,16 Prozent auf 24.947 Stellen zu, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent auf 3634 Punkte.

Daneben hielten ermutigende Konjunkturdaten Investoren bei Laune. Die deutsche Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 0,6 Prozent – so stark wie seit einem Jahr nicht mehr. „Die Unternehmen kommen in Investitionslaune“, urteilte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. „Die Hoffnung wächst, dass es zu einem sich selbst verstärkenden Aufschwung kommt.“

Wasser in den Wein gossen allerdings die US-Konjunkturdaten. Die dortigen Verbraucher gaben im April 0,4 Prozent mehr aus als im Vormonat. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Gleichzeitig lag die Inflation bei wie erwartet bei 0,2 Prozent. Dies dämpfte Spekulationen auf rasche Zinserhöhungen der Notenbank Fed und drückte den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, 0,5 Prozent ins Minus auf 99,174 Punkte. Der Euro verteuerte sich im Gegenzug um mehr als einen halben US-Cent auf 1,0931 Dollar.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags. In der zweiten Mai-Woche, nachdem Macron auch die zweite Runde für sich entscheiden konnte, erreicht der Dax ein erneutes Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Den kräfitgsten Sprung verzeichnete der TecDax: Technologiewerte waren gefragt wie seit langer Zeit nicht mehr und hievten den Index um drei Prozent rauf auf 2210 Punkte – erstmals seit den Zeiten des neuen Marktes über die Marke von 2200. Treiber der starken Entwicklung zum Wochenausklang sind Übernahmepläne: Der Telekom- und Internetkonzern United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken. Die Aktien der beiden Unternehmen legten jeweils im zweistelligen Prozentbereich zu. „Der Deal macht absolut Sinn“, urteilte ein Händler. „Damit entsteht ein neuer großer Spieler am Markt.“

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge nimmt der US-Mobilfunker Sprint einen neuen Anlauf für einen Zusammenschluss mit T-Mobile US. Deren Muttergesellschaft Deutsche Telekom, die prinzipiell offen für einen solchen Deal ist, wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Die T-Aktie stieg dennoch um 4,9 Prozent auf 17,53 Euro. Das ist der höchste Schlusskurs seit zwei Jahren – und die unangefochtene Dax-Spitze am Freitag. Spring gewannen in den USA 1,6 Prozent, T-Mobile bröckelten dagegen um 0,3 Prozent ab.

Derweil setzte sich die Berichtssaison im Leitindex fort. ThyssenKrupp hat Anleger mit seinen Zahlen und einer höheren Ergebnisprognose nicht überzeugen können. Die Aktien rutschten am Freitag um bis zu 5,5 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von 21,05 Euro ab. „Der Markt ist enttäuscht, er hat mehr erwartet“, sagte ein Händler. Im Tagesverlauf konnte ein Teil der Verluste wettgemacht werden, bei Handelsschluss bleibt aber ein Abstrich von vier Prozent. Der Versicherer Allianz und die Deutsche Wohnen legten stabile Zahlen vor.