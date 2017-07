 Börse Frankfurt: Dax lässt US-Rekordgewinne kalt

FrankfurtVor der Fed-Entscheidung am Abend (MESZ) dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt eher bedeckt halten und auf die zahlreichen Bilanzen großer Konzerne wie Daimler fokussieren. Banken und Broker sagten am Mittwochmorgen zunächst kaum veränderte Kurse voraus. Am Dienstag hatte der Dax dank starker Konjunkturdaten 0,5 Prozent auf 12.264,31 Punkte zugelegt.

Als Kursstütze dienten gestern gute heimische und amerikanische Konjunkturdaten sowie ein Rekordhoch an den US-Märkten. Doch von diesen guten Zahlen kann der deutsche Leitindex heute offenbar nicht weiter profitieren. Vorbörslichen Indikatoren zufolge liegt die Frankfurter Benchmark heute bei 12 255 Zählern und damit leicht unter dem gestrigen Schlussstand.

Die derzeit größte Belastung ist der stark steigende Euro, der gestern kurzzeitig über die Marke von 1,17 US-Dollar. Im heutigen Vormittagshandel bleibt die europäische Gemeinschaftswährung stabil bei 1,165. Für die deutsche Wirtschaft ist der starke Euro nicht unbedingt förderlich, verteuert er doch Exporte ins währungsfremde Ausland. Devisenstrategen wie Hans Redeker von Morgan Stanley beobachten gar, dass selbst Langfristinvestoren wie Pensionskassen wieder Kaufinteresse beim Euro zeigen.

In den USA tagt heute der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank gilt unter Anlegern als ausgeschlossen. Sie erhoffen sich vielmehr aus dem Begleitkommentar Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Die Fed hatte für 2017 insgesamt drei Schritte signalisiert. Nach den Anhebungen vom März und Juni hält Rabobank-Experte Philip Marey wegen der zurückgehenden Inflation einen weiteren Zinsschritt vor dem Jahresende aber für unwahrscheinlich. Aussagen zum Abbau des billionenschweren Bestands an US-Staatsanleihen seien erst nach der Sitzung im September zu erwarten. Die Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben.

Vorgaben aus Übersee: Die US-Börsen haben sich gestern nach unerwartet starken Geschäftszahlen von Firmen wie General Motors, Caterpillar oder McDonald's mit Gewinnen präsentiert. Investoren suchten nach den jüngsten Kursanstiegen nach weiteren Impulsen und nahmen die Bilanzen der Unternehmen verstärkt unter die Lupe. Allein in dieser Woche stehen die Geschäftszahlen von etwa 190 der 500 größten US-Firmen an.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher bei 21.613 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,3 Prozent auf 2477 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte minimal auf 6412 Punkte vor. Das reichte aber ebenso wie beim S&P für einen Rekordschlusskurs.

Und nach Rekordgewinnen an der Wall Street haben am Mittwoch auch die Tokioter Börsen zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte im Mittagshandel 0,52 Prozent fester bei 20.058 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,33 Prozent auf 1622 Zähler.

Viele Anleger rechnen mit einem unruhigen Herbst - und haben deshalb Gewinne mitgenommen, sagen Analysten. Investmentprofis sind uneinig, wie es weitergeht: Während die einen damit rechnen, dass sich die Rally nach einem kurzen Zwischentief fortsetzt, und deshalb weiterhin auf Aktien setzen, sichern andere ihre Portfolios in Erwartung fallender Kurse ab.

Die Termine heute: Am Mittwoch legen Deutsche Börse, Puma und Daimler ihre Halbjahresbilanz vor. Was die Zahlen der Deutschen Börse angeht, sind die Analysten guter Dinge: Sie schätzen, dass der Konzern trotz der Flaute an den Märkten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern konnte. Einmal mehr dürften aber die Ermittlungen gegen Börsenchef Carsten Kengeter im Fokus stehen. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts des Insiderhandels. Kengeter möchte die Vorwürfe ausräumen. In den USA folgen Coca-Cola, Boeing, Ford, Facebook und Paypal.

Nach dem Vorwurf eines möglichen Autokartells ruft Europas größter Autobauer Volkswagen an diesem Mittwochnachmittag außerplanmäßig seine Aufsichtsräte zusammen. Planmäßig tagt der Aufsichtsrat von Daimler. Auch in Stuttgart wird aber wohl über Dieselaffäre und Kartellvorwürfe gesprochen. Vertreter von VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler sollen jahrelang in geheimen Zirkeln Details ihrer Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer und auch den Umgang mit dem Thema Dieselabgase abgesprochen haben. Zu den Kartellabsprachen soll es Selbstanzeigen von Daimler und Volkswagen bei den Wettbewerbsbehörden geben.