 Börse Frankfurt: Dax lässt Verluste hinter sich

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt hat sich nach leichten Verlusten zum Handelsstart schnell berappelt. Ein kurzzeitiges Minus nach Handelsbeginn konnte der Dax schnell hinter sich lassen, er notiert nahezu unverändert bei 12.265 Punkten. Trotzdem dämpfte der weiter starke Euro laut Händlern die Stimmung der Anleger. Denn durch den hohen Wechselkurs verteuern sich die Waren europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt. Die Gemeinschaftswährung notierte bei rund 1,18 Dollar und lag damit in Sichtweite des vorige Woche erreichten Zweieinhalb-Jahres-Hoch von knapp über 1,19 Dollar.

Auf der Unternehmensseite standen die Zahlen der Deutschen Post im Fokus. Trotz eines überraschend hohen Gewinnanstieg griffen die Anleger nur zögerlich zu. Die Aktien stiegen um 0,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 34,40 Dollar. „Das sind solide Ergebnisse“, sagte ein Händler. Doch im Vorfeld hätten die Post-Aktien schon stark zugelegt. Daher drückten Gewinnmitnahmen den Kurs nach wenigen Minuten leicht ins Minus, ehe er wieder stieg.

Größter Dax-Gewinner waren Eon mit einem Plus von 0,5 Prozent. Die frühere Tochter Uniper, an der Eon noch einen Anteil von 47 Prozent hält, hatte eine höhere Dividende angekündigt. Die Uniper-Aktien stiegen im MDax um über drei Prozent.

Am Montag hatten die Kurse an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa leicht zugelegt. Der Dow Jones und der S&P500 hatten je mit einem Plus von etwas mehr als 0,1 Prozent geschlossen, der Nasdaq hatte seine Gewinne leicht ausgeweitet und war mit einem Plus von 0,5 Prozent aus dem Handel gegangen.

In Fernost tendierten die Börsen am Dienstag leichter. In Tokio notierte der Nikkei-Index 0,3 Prozent schwächer. In Shanghai lagen die Kurse leicht im Minus. Der Exportweltmeister China hatte im Juli mit 7,2 Prozent zum Vorjahr weniger als von Analysten mit 10,9 Prozent erwartet ausgeführt.