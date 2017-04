FrankfurtEs ist nicht nur die unsichere weltpolitische Lage, die Anleger hierzulande vor neuen Käufen zurückschrecken lässt und eine Fortsetzung der Aktienrally bremst. Denn die US-Börsen haben, belastet von den Zinsprotokollen der US-Notenbank, am Mittwoch mit leichten Abschlägen geschlossen. Die Federal Reserve will noch dieses Jahr mit dem Abschmelzen ihrer billionenschweren Bilanz beginnen. Bei entsprechend günstiger Konjunktur halten die meisten Währungshüter einen solchen Schritt im „späteren Jahresverlauf“.

Entsprechend verlor der Dax zum Handelsauftakt deutlich: Der deutsche Leitindex liegt wenige Minuten nach dem Börsenstart bei 12.150 Punkten, ein Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss. Noch am Mittwoch schloss der Index mit bei 12 217 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte sich der deutsche Leitindex noch bis auf 15 Punkte seiner knapp zwei Jahre alten Bestmarke von 12 390 Zählern genähert. Der Index mittelgroßer Werte MDax büßte am Morgen 0,3 Prozent auf 23 944 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,8 Prozent auf 2025 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es ähnlich stark abwärts.

Vor allem die Finanzwerte stehen unter Druck. Die Aktie der Deutschen Bank verliert 1,2 Prozent, die der Commerzbank sogar 1,6 Prozent. Am Donnerstag läuft die Zeichnungsfrist für die rund acht Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung der Deutschen Bank aus. Börsianer interessieren sich unter anderem dafür, ob alle Großanleger mitziehen. Bereits in den USA gab der S&P-Index für Finanzwerte gab 0,7 Prozent nach. Die Wall-Street-Banken hatten nicht vor Mitte 2018 mit einem Bilanzabbau der Fed gerechnet.

Die US-Notenbanker hatten auch angedeutet, dass ihnen die Aktienbewertungen als vergleichsweise ziemlich hoch vorkämen. „Das traf uns wie eine kalte Dusche“, sagte Investmentstratege Norihiro Fujito bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities in Tokio, wo der Nikkei 1,4 Prozent verlor.

„Dennoch ist es zu früh, einen größeren Richtungswechsel zu prognostizieren“, meinen aber auch die Analysten der Hessischen Landesbank (Helaba). Noch immer würden alle Trends, über alle Zeitfenster hinweg, nach oben zeigen. Aus Sicht der Charttechnik würde sich das Bild kurzfristig eintrüben, sofern die Unterrstützungsmarken bei 12.127 und 12.078 Punkten nachhaltig, also mindestens auf Schlusskursbasis, unterschritten werden. "Sollte dieser Fall jedoch eintreten, würden erste Kursziele im Bereich von 11.884 sowie 11.825 Zählern relevant", heißt es in ihrem morgendlichen Ausblick.

Weil die US-Börsen zunächst im frühen Handel deutlich zulegen konnten, fiel das Minus aufgrund der Fed-Protokolle nur gering aus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer bei 20.648 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,3 Prozent auf 2352 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,6 Prozent auf 5864 Stellen. Im Handelsverlauf hatte das Marktbarometer ein neues Rekordhoch bei 5936 Punkten markiert.

Die japanischen Börsen haben nach schwachen Vorgaben aus den USA deutlich nachgegeben. Der Nikkei-Index verlor am Donnerstag im frühen Handel rund ein Prozent auf 18.670 Punkte. Zeitweise lag er auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Dezember. Der breiter gefasste Topix-Index fiel ebenfalls um ein Prozent auf 1489 Zähler.

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Anleger: Viele Investoren möchten das am heutigen Donnerstag und Freitag anberaumte Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping abwarten - und bis dahin in Deckung bleiben. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um Nordkoreas Atomprogramm und um den Freihandel gehen, den Trump wegen des hohen US-Handelsdefizits im Visier hat. Für Zurückhaltung sorgen zunehmend auch die näherrückenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Umfragen zufolge liegen der proeuropäische Kandidat Emmanuel Macron und die Chefin der rechtsextremen Partei Front National, Marine Le Pen bei der ersten Runde im Kampf um das Amt am 23. April gleichauf.

Die Termine heute: Auf der Unternehmensseite steht am Donnerstag das Auslaufen der Zeichnungsfrist für die rund acht Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung der Deutschen Bank im Fokus. Börsianer interessieren sich unter anderem dafür, ob alle Großanleger mitziehen. Zudem hat unter anderem Henkel seine Aktionäre zur Hauptversammlung geladen. Bei Linde tagt der Aufsichtsrat zur möglichen Fusion mit Praxair.

Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, eröffnet um 9 Uhr die Konferenz „The ECB and its Watchers“, die sich an das interessierte Publikum rund um die Notenbank richtet. Mit Spannung wird erwartet, ob sich Draghi Hinweise darauf entlocken lässt, wie die EZB aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen will und wann sie die Zinsen erhöht. EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny hatte ins Spiel gebracht, dass die Notenbank den Einlagenzins erhöhen könnte, bevor sie ihre milliardenschweren Anleihekäufe beendet. Dagegen hat EZB-Chefvolkswirt Peter Praet deutlich vor einer solchen Debatte gewarnt.