FrankfurtDer Dax trat bei 12.740 Punkten auf der Stelle. Damit blieb er aber in Sichtweite der am Dienstag aufgestellten Bestmarke von 12.783 Punkten. Dennoch sei der Index weiter auf Kurs in Richtung 13.000 Zähler, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. „Das Umfeld für die Börsen ist positiv. Die politischen aber auch geopolitischen Risiken haben sich verringert.“ Der Euro Stoxx 50 verlor 0,3 Prozent auf 3638 Punkte.

Ungemach könnte laut Cutkovic den Märkten aber in den USA drohen. US-Präsident Donald Trump feuerte am Dienstagabend überraschend FBI-Chef James Comey wegen seines Vorgehens in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton vor der Präsidentenwahl im November. Die Investoren hätten sich zuletzt aber schon darauf eingestellt, dass Trump sich nun seinen Wirtschaftsplänen widme, sagte Cutkovic. „Sollte der Fokus wieder auf politische Streitigkeiten wandern, würde dies die Wall Street belasten.“ Seit der Wahl Trumps hatten die Märkte weltweit kräftig zugelegt, da sich die Investoren von Trumps Plänen für niedrigere Steuern sprudelnde Gewinne erhofften.

Angesichts der jüngsten Rally stelle sich aber verstärkt die Frage, wann dem deutschen Aktienmarkt die nächste Korrekturbewegung bevorstehe, hieß es von den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar.

Größter Verlierer im Dax waren nach enttäuschenden Quartalszahlen Heidelberg Cement. Die Aktien des Baustoffherstellers fielen um 2,5 Prozent auf 87,50 Euro. Das Unternehmen hatte einen Gewinnrückgang für das erste Quartal ausgewiesen. Der Gewinn sei noch niedriger als befürchtet ausgefallen - dabei seien die Erwartungen nicht sehr hoch gewesen, sagte ein Händler.

Im MDax sorgte Leoni für Furore: Der Autozulieferer überraschte die Anleger mit einer Gewinnverdoppelung im Quartal positiv. Die Aktien stiegen um 6,7 Prozent auf 54,26 Euro und notierten damit so hoch wie zuletzt im Oktober 2015. Lange Gesichter dagegen bei Brenntag. Der weltgrößte Chemikalienhändler hatte zwar mehr verdient und umgesetzt. Doch sprachen Börsianer von einem durchwachsenen Bericht und kritisierten vor allem die Entwicklung der Geschäfte in Nordamerika.

Auch der Internet-Modehändler Zalando musste hohe Kurseinbußen verkraften. Den Aktien nahm eine etwas verhaltenere Studie von Goldman Sachs den Wind aus den Segeln. Tags zuvor hatten sie mit 41,79 Euro noch eine neue Bestmarke erreicht.

Anhaltend stark präsentierten sich im TecDax zunächst die Anteile von Evotec, jedoch schmolz das Gewinnplus zuletzt auf nur noch ein gutes halbes Prozent zusammen. Das Biotechnologie-Unternehmen war mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. An der Börse zählen die Evotec-Anteile schon seit geraumer Zeit zu den Lieblingen der Anleger. Seit Jahresanfang beläuft sich der Kursgewinn auf rund 58 Prozent. Noch besser sieht es auf Zwölfmonatssicht aus mit einem Zuwachs von 214 Prozent.

Neben den Bilanzen standen einige Hauptversammlungen im Fokus, die turbulent werden könnten: Denn bei Linde, SAP und Volkswagen empfehlen einflussreiche Aktionärsberater, das Management nicht zu entlasten. Bei Linde wird über die 60 Milliarden Euro schwere Fusion mit dem US-Rivalen Praxair diskutiert. Vorstandschef Aldo Belloni rechnet mit einem Vertrag bis Ende Juni. Bei SAP dürfte dagegen die Vergütung der Vorstände für Zündstoff sorgen. Das und die Dieselaffäre sind auch Thema bei VW. Während die Aktienkurse von Linde und SAP auf der Stelle traten, stiegen VW um rund ein Prozent.

Im Euro Stoxx 50 führten ING mit einem Plus von fast zwei Prozent die Gewinnerliste an. Die niederländische Großbank hatte im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Auch bei Axa griffen die Anleger zu. Der französische will US-Tochter an die Börse bringen.