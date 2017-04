 Börse Frankfurt: Dax legt um mehr als 400 Punkte zu

Frankfurt/DüsseldorfDie Erleichterung an der Börse ist riesig: Der deutsche Leitindex Dax hat mit einem deutlichen Zeichen auf den Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl reagiert. Zum Handelsschluss lag das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 3,4 Prozent bei 12.455 Zählern - 406 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags. Am 10. April 2015 hatte das deutsche Börsenbarometer mit der Marke von 12.390 Punkten den bis dato höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Das neue vom heutigen Tag liegt mit 12.456 Punkten einen Zähler über der Schlussnotierung.

Auch französische Aktien und der Euro legten kräftig zu. Börsianer hatten befürchtet, dass es nur die Euro-Gegner Marine Le Pen und ihr linker Widersacher Jean-Luc Melenchon in die Stichwahl schaffen. „Nach diesem Ergebnis würde ich sagen: Vive la France, es lebe Europa. Und europäische Aktien“, sagte der Chef-Anlagestratege der Deutsche Asset Management, Stefan Kreuzkamp.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, erreichte zum Schluss bei 24.593 Punkten und plus 2,5 Prozent ein neues Rekordhoch. Der Technologie-Index TecDax rückte um 2,4 Prozent auf 2063 Punkte vor.

An der Börse in Paris schoss der Auswahlindex CAC40 um 4,1 Prozent nach oben und erreichte den höchsten Stand seit 2008. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 3,8 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit August 2015. Als sicher geltende Anlagen wie Gold und Bundesanleihen flogen dagegen aus den Depots. Der Euro stieg zeitweise auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch über 1,09 Dollar.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich am Sonntag siegte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron mit 23,8 Prozent. Er stellt sich nun am 7. Mai in der Stichwahl Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National, auf die 21,5 Prozent der Stimmen entfielen. Früheren Umfragen zufolge hat der Europa freundliche Macron gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden.

Analyst Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank bezeichnete den Macron-Erfolg als positives Ergebnis für Europa. „Die politischen Unsicherheiten, die zur Schwäche des Euro und zum Kapitalabzug aus Europa geführt haben, sind zwar noch nicht vollständig bereinigt, aber immerhin zu 90 Prozent.“ An den Finanzmärkten wüchsen nun Hoffnungen auf dringend benötigte Reformen in Frankreich, sagte der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. „Möglicherweise kann Macron tatsächlich der streikfreudigen französischen Bevölkerung einen neuen wirtschaftspolitischen Kurs schmackhaft machen.“

Besonders begehrt bei Anlegern waren Banken: Der europäische Branchenindex schnellte am Montag um 6,3 Prozent nach oben und erreichte mit 133,21 Punkten den höchsten Stand seit knapp anderthalb Jahren.

Der Deutsche Aktienindex Deutschlands 1. Börsenliga Der Deutsche Aktienindex Dax bildet die Entwicklung der 30 führenden und umsatzstärksten börsennotierten heimischen Unternehmen ab, gewissermaßen Deutschlands 1. Börsenliga. Eingeführt wurde der Dax am 1. Juli 1988 mit einem Stand von 1000 Punkten. Sein erster Schlusskurs: 1163,52 Punkte.

Sekündliche Neuberechnung Der Index-Stand wird von der Deutschen Börse über das elektronische Xetra-System sekündlich neu berechnet. Grundlage dafür ist eine Formel des Ökonomen Ernst Louis Étienne Laspeyres aus dem Jahr 1871, nach der Aktien in einem Index unterschiedlich gewichtet werden.

Auf- und Abstieg Ändern sich das Gewicht einzelner Werte, kann ein Unternehmen aus dem Dax ab- und ein anderes aufsteigen – ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga. Maßgeblich dafür sind zwei Ranglisten: Eine für die Marktkapitalisierung (Börsenwert) der frei handelbaren Papiere und eine für den Umsatz der Aktien an der Börse.

57 Titel in 28 Jahren In seiner fast 30-jährigen Geschichte hat der deutsche Leitindex viele Unternehmen kommen und gehen sehen – etwa Nixdorf Computer, Kaufhof, Mannesmann, Degussa, Hoechst, Hypo Real Estate und Dresdner Bank. In den inzwischen 28 Jahren waren 57 verschiedene Titel gelistet.

Die Urgesteine 15 Gesellschaften sind seit dem Dax-Start ununterbrochen im Aktienindex gelistet: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Commerzbank, Daimler (vorher als Daimler-Benz), Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Eon (vorher Veba und Viag, die sich im Juni 2006 zu Eon zusammenschlossen), Henkel, Linde, RWE, Siemens, ThyssenKrupp (früher als Thyssen) und Volkswagen. Mit Continental ist heute ein weiteres Gründungsmitglied vertreten – allerdings war der Autozulieferer zwischenzeitlich zweimal ausgeschieden und wieder aufgenommen worden.

Im Dax lagen Aktien der Commerzbank ganz vorne und stiegen um mehr als neun Prozent auf ein Jahreshoch von 9,10 Euro. Deutsche Bank gewannen 8,5 Prozent auf 16,88 Euro und waren so teuer wie seit Anfang März nicht mehr. Auch die Papiere französischer, italienischer und spanischer Institute zogen kräftig an. Societe Generale sprangen um mehr als elf Prozent auf ein Sechs-Jahreshoch. Die französischen Institute BNP Paribas und Credit Agricole zogen um je rund acht Prozent an.

Analysten sehen nun bessere Chancen für europäische Branchentitel als zuvor: So stuften die Experten von Kepler Chevreux den Sektor hoch auf „Overweight“ von „Neutral“. Nach dem Sieg des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron in der ersten Wahlrunde sei eine große Hürde aus dem Weg geräumt, hieß es zur Begründung. Umfragen zufolge hat der als wirtschafts- und europafreundlich geltende Macron nun gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden. „Zudem hellen sich die konjunkturellen Perspektiven in Europa fortschreitend auf“, betonten die Analysten. Auch die Inflationserwartungen stiegen. „All das sollte dazu führen, dass Bankentitel sich besser entwickeln werden als der Gesamtmarkt.“ Auch die Deutsche Bank gab in einem aktuellen Marktkommentar bekannt, sich nach den Wahlen wieder stärker bei europäischen Bankentiteln zu positionieren.