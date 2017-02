Frankfurt/DüsseldorfAm deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag doch ein wenig aus der Deckung gewagt. Es wird erwartet, dass der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Januar eine weiterhin solide Entwicklung zeigt. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China rückten in den Hintergrund.

Der Dax legte im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 11 670 Punkte zu. Noch deutlicher im Plus lag der Euro Stoxx 50 mit 0,7 Prozent. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen vertreten sind, stieg um 0,1 Prozent auf 22 647 Punkte, während der Technologie-Index TecDax 0,1 Prozent auf 1856 Punkte verlor.

Die Stimmung in den europäischen Unternehmen ist laut Helaba-Analyst Ulrich Wortberg weiterhin gut. "Es deutet sich eine solide konjunkturelle Entwicklung zu Jahresbeginn an." Dank der Aussicht auf bessere Geschäfte stellen die Firmen in der Euro-Zone so stark ein wie seit neun Jahren nicht mehr.

Für die USA sagen Experten die Schaffung von 175.000 neuen Stellen im Januar voraus, nach einem Plus von 156.000 im Vormonat. "Auch ein Wert von mehr als 200.000 ist durchaus möglich", betonte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets und verwies auf die überraschend starken Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am Mittwoch.

Ein starker Job-Aufbau würde zwar Spekulationen auf raschere US-Zinserhöhungen schüren, sagte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. "Das wäre aber nicht unbedingt schlecht für Aktien, da eine schneller wachsende US-Konjunktur dem negativen Effekt, den eine Zinsanhebung vielleicht mit sich bringt, widerstehen kann."

Unterdessen sorgten die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Iran für Unruhe. Insidern zufolge plant die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump neue Sanktionen gegen die Islamische Republik, nachdem diese am Wochenende eine Mittelstreckenrakete getestet hatte. Der Westen hatte Handelsbeschränkungen vor etwa einem Jahr gelockert und damit unter anderem die Rückkehr iranischen Öls auf den Weltmarkt ermöglicht.

"Die Wende in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten könnte dies gefährden", betonte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Vor diesem Hintergrund verteuerte sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee am Freitag um bis zu ein Prozent auf 57,12 Dollar je Barrel (159 Liter).