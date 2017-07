FrankfurtDer Erholungsversuch des Dax vom Montag hat sich als kurzlebig erwiesen: Der deutsche Leitindex hatte am Dienstag nur im frühen Handel den Sprung ins Plus geschafft und stand nach einem Zickzackkurs zuletzt wieder 0,1 Prozent im Minus bei 12.457 Punkten. Der EuroStoxx50 fiel zuletzt um 0,2 Prozent auf 3487 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um knapp minus 0,2 Prozent auf 24.666 Zähler nach, für den Technologiewerte-Index TecDax ging es dagegen um 0,3 Prozent auf 2215 Punkte nach oben.

Am Dienstag fehlt es vor allem wegen des US-Feiertages an frischem Schwung von der tonangebenden Wall Street. Bereits zu Wochenbeginn hatten die Technologiewerte an der Nasdaq einmal mehr Schwäche gezeigt, so dass der Auswahlindex Nasdaq 100 auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgerutscht war. Vor allem am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, sagten Händler.

Neue Impulse könnte die Rede des EZB-Chefvolkswirts Peter Praet bringen. Dieser sieht die Europäische Zentralbank mit ihrer Politik der großen Geldschwemme noch nicht am Ziel. „Unsere Mission ist noch nicht erfüllt“, sagte Praet am Dienstag laut Redetext auf einer Veranstaltung in Rom. Geduld und Beständigkeit seien erforderlich. Zwar helle sich das wirtschaftliche Umfeld auf. „Doch die gemessene Inflation bleibt äußerst schwankungsreich“, sagte der Belgier. Der zugrundeliegende Preisdruck sei nach wie vor verhalten. Die Basiserwartungen für die Inflation seien noch immer entscheidend abhängig von den sehr günstigen Finanzierungsbedingungen.

Praets Rede war mit Spannung erwartet worden. Bank-Aktien profitierten bereits von der Hoffnung, dass eine weniger lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank das Einlagengeschäft der Institute stützt. So stiegen die Anteilsscheine der Deutschen Bank um 1,8 Prozent – der beste Wert unter den Dax-Titeln. Die Commerzbank legte zunächst ebenfalls zu, gab dann aber um zuletzt 0,3 Prozent nach. Medien berichten, dass der Stellenabbau bei der Bank langsamer abläuft als erhofft.

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt ragte Stada im Nebenwerteindex MDax mit einem Kursplus von 2,3 Prozent heraus. Der Arzneimittelkonzern tauschte am Dienstag Firmenchef Matthias Wiedenfels aus. Dessen Nachfolger wird mit sofortiger Wirkung Engelbert Tjeenk Willink. Zuvor war bekannt geworden, dass der Übernahmekampf um den hessischen Pharmakonzern bald in eine neue Runde gehen könnte. Die Finanzinvestoren Bain und Cinven erwägen nach Stada-Angaben einen Antrag auf Befreiung der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen Übernahmeangebots. Der Arzneimittelhersteller prüft jetzt, ob er dem Antrag zustimmen würde und will dann die Öffentlichkeit weiter informieren.

Falls Stada und die Finanzaufsichtsbehörde dem Antrag zustimmen würden, wäre der Weg für eine neue Offerte von Bain und Cinven frei. Beide waren erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Gebot über 66 Euro je Aktie, das Stada inklusive Schulden mit etwas mehr als 5,3 Milliarden Euro bewertet hatte, knapp gescheitert. An der Börse hatte die gescheiterte Übernahme nur kurz zu einem deutlichen Verlust geführt. Das Papier konnte sich schnell von seinem starken Minus nach dem Scheitern erholen und stand zuletzt mit 62,50 Euro wieder knapp unter dem von Bain und Cinven gebotenen Preis.