FrankfurtDer Dax ist am Dienstag leicht im Plus in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex notierte zu Handelsbeginn 0,07 Prozent besser auf 11.554 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent auf 11.545 Punkte verloren. Damit ging die jüngste Hängepartie weiter - so kam der Dax seit seinem starken Jahresstart unter dem Strich kaum mehr vom Fleck.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rückte am Dienstag um 0,17 Prozent auf 22 606,11 Zähler vor und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,05 Prozent auf 1831,34 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ebenfalls leicht nach oben.

Unsicherheiten rund um den Brexit dürften Anleger von größeren Engagements am Aktienmarkt abhalten. Investoren waren vor allem wegen dem Stabswechsel in Washington nervös. Der neue US-Präsident Donald Trump stellte unter anderem den Freihandel in Nordamerika und das Handelsabkommen mit den Pazifik-Staaten (TPP) in Frage.

In Großbritannien wird das Oberste Gericht sein Urteil zum Mitspracherecht des Parlaments beim Brexit bekanntgeben. Manche Juristen gehen davon aus, dass Premierministerin Theresa May dem Parlament ein Mitspracherecht einräumen muss. Ein Londoner Gericht hat dies in erster Instanz verneint. Dies könnte den Zeitplan für den EU-Ausstieg unter Druck bringen. Das Pfund Sterling lag vor der Entscheidung ein halbes Prozent im Minus bei 1,2477 Dollar.

Als erster Dax-Konzern hat SAP seine Bilanz des vergangenen Vierteljahrs vorgelegt. Der Softwarekonzern baute seinen Gewinn auf 2,37 Milliarden Euro aus, blieb damit aber leicht hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Die Aktien des Walldorfer Softwareriesen fielen zur Eröffnung um ein Prozent.

Im TecDax machten Pfeiffer Vacuum mit einem Kurssprung von 8,8 Prozent auf 101 Euro von sich reden. Die Busch-Grupp will sich den Vakuumpumpen-Hersteller vollständig einverleiben und machte ein Übernahmeangebot von 96,20 Euro je Aktie in bar.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, während der Nasdaq fast unverändert bei 5552,94 Stellen blieb. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,5 Prozent auf 18.788 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3140 Punkte.