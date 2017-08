 Börse Frankfurt: Dax macht keine großen Sprünge vor Notenbankertreffen

FrankfurtIn Erwartung von Hinweisen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) halten sich Anleger mit Engagements am Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent auf 12.205 Punkte, nachdem er am Vortag kaum verändert geschlossen hatte. Damit deutete sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein kleiner Wochengewinn von 0,1 Prozent an.

Der MDax mit den Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen legte am Freitag um 0,26 Prozent auf 24 806,63 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,19 Prozent auf 2263,78 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,05 Prozent.

Für den Tagesverlauf waren Auftritte der Fed-Chefin Janet Yellen (16 Uhr MESZ) und des EZB-Präsidenten Mario Draghi beim Notenbanker-Gipfel in Jackson Hole geplant. „Selbst, wenn Yellen weitere Zinserhöhungen andeuten sollte, wird sie klarmachen, dass solche immer von den Daten abhängig bleiben“, betonte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz.

Für Draghi werde seine Rede (21 Uhr MESZ) angesichts der Euro-Aufwertung der vergangenen Monate zum Drahtseilakt. „Er kann nicht Nichts sagen, was den Euro angeht. Denn in diesem Fall müsste er mit einer kräftigen Aufwertung rechnen, die er sicherlich nicht befeuern möchte.“ Die Gemeinschaftswährung pendelte am Freitag weiter um die Marke von 1,18 Dollar.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Zwar hat auf dem deutschen Börsenparkett am Freitag vorsichtiger Optimismus geherrscht. Neben Signalen aus Jackson Hole könnten sich aber auch aktuelle deutsche Konjunkturdaten sowie der anhaltend starke Eurokurs dämpfend auf das Kaufinteresse auswirken. Die deutsche Wirtschaft wuchs im Frühjahr erneut robust - allerdings etwas schwächer als zuletzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zum Vorquartal.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte erneut Stada. Die Aktien der Arzneimittelfirma stiegen um drei Prozent auf ein Rekordhoch von 82,75 Euro. Börsianern zufolge spekulieren Anleger auf ein höheres Abfindungsangebot für die Minderheitsaktionäre durch die Stada-Mehrheitseigner Bain Capital und Cinven. Auch der im SDax notierte Fußballverein BVB legt bei seiner Bilanzpressekonferenz vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016/2017 vor.

Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) profitierten erneut von Spekulationen rund um den Wechsel des Offensivspielers Ousmane Dembéle und kletterten um 1,4 Prozent. Laut „Bild“ soll der Transfer des französischen Fußball-Nationalspielers von Dortmund zum FC Barcelona zum Kaufpreis 120 Millionen Euro perfekt sein. Dank Erfolgsprämien könne die Summe aber auf bis zu 150 Millionen steigen. Damit kletterten die BVB-Titel auf den höchsten Stand seit 16 Jahren.