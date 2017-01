 Börse Frankfurt: Dax macht Verluste wieder wett – Anleger warten auf Trump

Börse Frankfurt Anleger schauen auch heute gespannt in die USA. (Foto: dpa)

FrankfurtDie anstehende Ernennung von Donald Trump zum US-Präsidenten bestimmt am Freitag das Geschehen auf dem Börsenparkett. Zu Handelsbeginn bleiben Anleger äußerst vorsichtig. Zu Handelsbeginn ging es für den Dax 0,35 Prozent runter auf 11.560 Punkte, die Verluste holte der deutsche Leitindex allerdings schnell wieder auf. Am späten Morgen notiert er wieder bei knapp 11.600 Zählern – so sah es auch am Donnerstagabend aus.

Die anhaltende Unsicherheit bekamen auch die anderen deutschen Aktienindizes zu spüren: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,24 Prozent auf 22 579,63 Zähler und der Technologiewerte-Index TecDax trat mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 1836,80 Punkten auf der Stelle. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,20 Prozent auf 3283,77 Punkte nach unten.

Trump wird an diesem Freitag als 45. US-Präsident vereidigt. Die Zeremonie zur Amtseinführung des 70-jährigen und seines Stellvertreters Mike Pence soll am Mittag (Ortszeit, 17.30 Uhr MEZ) vor dem Kapitol in Washington starten. Anleger erhoffen sich neue, konkrete Hinweise auf seine Wirtschaftspolitik. Trumps Sprecher erklärte in der Nacht, der neue US-Präsident werde wohl schnell Entscheidungen zur Handelspolitik treffen. Eine lange Wartezeit gehe zu Ende, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Christian Henke vom Broker IG Markets erklärte, Trump sollte „die hoch gesteckten Erwartungen nach Möglichkeit auch erfüllen“.

Die Wahl in den Vereinigten Staaten im November hatte zunächst ein Kursfeuerwerk ausgelöst und Anleger beflügelt. Trump hatte groß angekündigt, Investitionsprogramme zu starten, die Steuern senken zu wollen und den Finanzmarkt deregulieren zu wollen. Anleger dankten das mit euphorischen Zukäufen. Die US-Indizes erklommen reihenweise Rekordhochs. Seitdem ist allerdings wenig passiert – statt weiteren Jubelsprüngen macht sich mittlerweile ein Stück weit Ernüchterung breit.

Starinvestor George Soros zeigte sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos weniger zuversichtlich. „Die Unsicherheit ist jetzt am größten und ich glaube, dass sich die Aktienmärkte deshalb nicht gut entwickeln werden“ sagte er Bloomberg News.

Auf dem deutschen Börsenparkett herrscht seit Jahresbeginn wenig Bewegung. Auch in dieser Woche pendelt der Dax vorwiegend um die Marke von 11.600 Stellen. Außerdem hatte auch Janet Yellen auf die Bremse getreten: Die Chefin der US-Notenbank Fed kündigte an, es sei „unklug, die Wirtschaft merklich und andauernd heißlaufen zu lassen“. Die US-Börsen gingen am Donnerstagabend mit Verlusten aus dem Handel. Auch auf Eurozonen-Ebene hatte es keine Überraschungen gegeben. Wie erwartet ließ die EZB um Präsident Mario Draghi Leitzins, Einlagenzins und die Parameter des Anleihenkaufprogramms unverändert.

Chinesische Konjunkturdaten, die oft ein maßgeblicher Faktor für die Tendenz an den Börsen sind, fanden am Freitag wegen Trump nur wenig Beachtung. Die Wirtschaft der Volksrepublik wuchs im vierten Quartal nach offiziellen Angaben mit 6,8 Prozent etwas stärker als erwartet.

Die Börsen in Asien hatten uneinheitlich geschlossen. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan verlor 0,1 Prozent. Die Börse in Hongkong gab 0,3 Prozent nach. In Taiwan ging es 0,1 Prozent nach oben. In Tokio stieg der Nikkei um 0,3 Prozent auf 19.137 Stellen. Aktien von Toshiba erholten sich am Freitag etwas und legten zwei Prozent zu. Der Agentur Kyodo zufolge hat der angeschlagene japanische Industriekonzern mit Vorbereitungen zum Verkauf eines Anteils an seinem profitablen Chipgeschäft begonnen. Am Donnerstag waren die Papiere um bis zu 25 Prozent eingebrochen. Medien hatten berichtet, Toshiba stecke in noch größeren Finanzproblemen als bislang gedacht.

Am Devisenmarkt gab der Dollar vor Trumps Amtseinführung nach. Zum Euro wurde der Greenback mit 1,0680 bewertet. Zur japanischen Währung lag er bei 114,68 Yen. Öl der Sorte Brent kostete mit 54,29 Dollar rund zehn Cent mehr als am Donnerstag. Gold verteuerte sich leicht auf 1207 Dollar pro Feinunze.