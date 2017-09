 Börse Frankfurt: Dax macht Verluste wieder wett

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Angst vor einem Nordkorea-Krieg verunsichert Anleger nur kurzzeitig. Nachdem der Dax am Montagmorgen schwach mit Verlusten bis 0,8 Prozent in den Handel gestartet war, machte der Leitindex im Tagesverlauf einen Großteil seiner Verluste wieder wett. Am frühen Nachmittag notierte der Dax 0,1 Prozent tiefer bei 12.130 Punkten.

„Die Märkte erwarten keine sofortige militärische Konfrontation nach dem Atomtest. Sie haben in der Vergangenheit gelernt, dass man gelassen auf Nordkoreas Aktionen reagieren soll“, sagte Chef-Anlagestratege Takashi Hiroki vom Broker Monex Securities. „Für Schnäppchenjäger dürfte sich jetzt eine Gelegenheit zum Einstieg in Aktien bieten.“

Die Volatilitätsindizes VDax und VStoxx, die die Nervosität der Anleger messen, stiegen zwar um elf Prozent, lagen mit jeweils gut 16 Punkten aber noch weit von ihren Hochs entfernt. So notierte der VDax nach der kürzlichen „Feuer und Zorn“-Rede Trumps, in der er Nordkorea mit Vergeltung für Provokationen bedroht hatte, zeitweise bei mehr als 21 Zählern. Als Nordkorea am vergangenen Dienstag eine Rakete über Japan hinweg gefeuert hatte, war der Dax um 1,5 Prozent gefallen. Nur wenige Tage später hatte er die Verluste wieder wettgemacht.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Nordkorea zündete am Wochenende ungeachtet internationaler Sanktionen eine Wasserstoffbombe, die als Sprengkopf für seine Interkontinentalraketen dienen soll. US-Präsident Donald Trump drohte mit einem Militäreinsatz. Im Laufe des Tages sollte der UN-Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammentreten. „Damit erreicht der schwelende Konflikt eine neue Eskalationsstufe“, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.

Anleger flohen zunächst aus Aktien und stiegen dagegen bei sicheren Anlagen wie Gold ein. Die „Anti-Krisenwährung“ verteuerte sich um mehr als ein Prozent auf ein Elf-Monats-Hoch von 1339 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen gaben nach.

Das TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz sei durch den weiter eskalierenden Konflikt mit Nordkorea noch mehr ins Hintertreffen geraten, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte reduzierte seine Verluste und gab zuletzt noch um 0,33 Prozent auf 24 744 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,54 Prozent auf 2298 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,20 Prozent nach unten. Die Wall Street blieb wegen eines Feiertags geschlossen.