 Börse Frankfurt : Dax macht Vortagesverluste wieder wett

FrankfurtDie jüngsten Kursverluste haben Anleger am Dienstag zum Wiedereinstieg in Aktien genutzt. Dax und Euro Stoxx 50 legten jeweils gut ein halbes Prozent auf 12.145 und 3441 Punkte zu. In den vergangenen Tagen war die Stimmung an der Börse gedrückt, weil Anleger wegen der breiten Kritik an Präsident Donald Trump eine wirtschaftliche Schwächung der USA fürchteten. Zudem schürte der Beginn eines mehrtägigen Militärmanövers von Südkorea und den USA Sorgen vor einer Ausweitung des Nordkorea-Konflikts.

Seine Schatten voraus wirft unterdessen das alljährliche Treffen der Währungshüter in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Es beginnt am Donnerstag und Händler erwarten, dass sich Anleger deshalb mit größeren Engagements zurückhalten. „Auf dieses Event warten viele Investoren schon gespannt und sie erhoffen sich Hinweise auf die weitere Vorgehensweise der einzelnen Zentralbanken“, sagte Postbank-Analyst Heinz-Gerd Sonnenschein. Der Euro gab 0,4 Prozent nach auf 1,1768 Dollar.

Börsenexperte Dirk Gojny von der Essener National-Bank warnte aber vor zu großen Erwartungen: „Die führenden Notenbanker werden es vermeiden, Signale an die Kapitalmärkte zu senden, die diese falsch interpretieren.“ Vor den Entscheidungen in den kommenden Wochen zur Reduzierung der Bilanzsumme der US-Notenbank Fed sowie der Anpassung des Anleihen-Kaufprogramms der Europäischen Zentralbank werde man den Märkten wenig Neues mitteilen.

Unter den Einzelwerten stachen die Papiere von Aixtron an der TecDax-Spitze mit einem Gewinn von mehr als drei Prozent heraus. Zuvor hatte die Baader Bank das Kursziel für die Papiere des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Maschinenbauers angehoben. Auch die Anteilsscheine von Hapag-Lloyd profitierten von einer positiven Analystenstudie und verteuerten sich um rund vier Prozent.

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt gehörten die Papiere von Zooplus. Sie rutschten um 3,5 Prozent ab. Umsatz und Ergebnis des Online-Tierfutterhändlers kamen im ersten Halbjahr nicht vom Fleck.

Schockiert reagierten Anleger des britischen Hausfinanzierers Provident Financial. Der Konzern senkte zum zweiten Mal in wenigen Wochen seine Ergebnisprognose, strich die Dividende für dieses Jahr und setzte seinen Vorstandschef vor die Tür. Die Aktien brachen um 64 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren ein.

Gefragt waren im Londoner Auswahlindex „Footsie“ dagegen die Bergbaukonzerne Antofagasta und BHP Billiton. Der chilenische Minenbetreiber Antofagasta profitierte vom höheren Kupferpreis und baute seinen Gewinn aus, die Aktien legten um gut fünf Prozent zu. Der britisch-australische Betreiber BHP Billiton gewann 2,9 Prozent, nachdem er den Teilverkauf seines US-Geschäfts bekanntgab. „Es kommt gut an bei Anlegern, dass die Minenkonzerne einen Teil ihrer Schulden abgebaut haben und stabile Gewinne erzielen“, sagte Analyst Jasper Lawler vom Brokerhaus London Capital Group.