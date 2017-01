FrankfurtDer deutsche Aktienindex notiert am Freitagvormittag mit leichten Verlusten. Negative Vorgaben lieferten die schwächelnden asiatischen Börsen. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,23 Prozentpunkte tiefer bei 11.557 Punkten. Damit deutet sich beim deutschen Leitindex für die erste Woche des neuen Jahres ein Gewinn von rund 0,7 Prozent an.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, sank am Freitag um 0,49 Prozent auf 22 172,57 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax ermäßigte sich um 0,19 Prozent auf 1835,59 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,28 Prozent auf 3307,15 Zähler nach unten.

Highlight des Tages dürfte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr MEZ sein, dem so mancher Marktteilnehmer mit Bangen entgegen sieht. Denn am Vortag hatten die Beschäftigungszahlen des privaten Dienstleisters ADP für Ernüchterung gesorgt. Demnach entstanden in den USA im Dezember 153.000 neue Stellen, weniger als von Fachleuten erwartet. Experten gehen bei den anstehenden offiziellen Zahlen von einem Beschäftigungsplus von 175 000 Arbeitsplätzen aus – ein solches Plus wäre fast so groß wie jenes im Vormonat (+178 000).

Zudem werden für die Euro-Zone Daten zum Geschäftsklima und zum Verbrauchervertrauen erwartet.

In Deutschland fielen die Einzelhandelsumsätze im November real (preisbereinigt) um 1,8 Prozent zum Vormonatsniveau. Nominal (inklusive Preiseffekte) lagen sie 1,6 Prozent niedriger. Der Rückgang fällt stärker aus, als Analysten erwartet hatten. Die deutsche Industrie erhielt im November nach einem starken Vormonat 2,5 Prozent weniger Aufträge. Der Rückgang folgte jedoch auf einen starken Anstieg von korrigiert 5,0 (zunächst 4,9) Prozent im Oktober.

Unter den Einzelwerten gehörten Lufthansa mit einem Minus von 0,66 Prozent zu den schwächsten Aktien im Dax. UBS-Analyst Jarrod Castle hält die Papiere nach dem zuletzt guten Lauf für zu teuer. Bei einem unveränderten Kursziel von 10,70 Euro stufte er sie von „Neutral“ auf „Sell“ ab. Die Airline habe weiterhin mit steigenden Treibstoffkosten, einem schwächeren Euro, einer unsicheren Nachfrage sowie zunehmendem Wettbewerb zu kämpfen, schrieb er und rechnet mit einem vorsichtigen Geschäftsausblick. Die Lufthansa-Titel kamen seit Mitte November unter dem Strich zwar kaum vom Fleck, hatten sich zuvor aber nach einem Mehrjahrestief im Oktober in der Spitze um fast 45 Prozent erholt.

Die Titel der Deutschen Telekom reagierten kaum auf einen Zwischenbericht von T-Mobile US. Die US-Mobilfunktochter der Bonner gewann 2016 mehr als 8 Millionen neue Kunden. Dies sei mehr als der Vorstand erwartet habe, liege aber unter der optimistischen Konsensschätzung, sagte ein Händler am Morgen. Seit Anfang Dezember hatte die T-Aktie mehr als 12 Prozent an Wert gewonnen.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.454 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3163 Punkte.