Börse Frankfurt Der Börsenhandel zwischen Weihnachten und Neujahr ist traditionell gering. (Foto: Reuters)

FrankfurtDie letzten Handelstage des Jahres locken nur noch wenige Anleger aufs Parkett. Wie erwartet beginnt die finale Woche dieses ereignisreichen Börsenjahres mit wenig Schwung. Im dienstäglichen Frühhandel notierte der Dax 0,1 Prozent fester bei 11.464 Punkten. Schon vor den Feiertagen war die Luft raus, Umsätze und Kursbewegungen schrumpften auf ein Minimum. Nach einer beachtlichen Rally, die überhaupt erst verhinderte, 2016 als ein verlorenes Jahr für deutsche Aktien zu bewerten, scheint dieser Erfolg den Börsianern zu reichen.

Immerhin steht im laufenden Monat ein Dax-Plus von 7,8 Prozent in den Büchern. Auf Jahressicht ergibt sich damit eine positive Performance von 6,8 Prozent. Erst mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken, die so sehnsüchtig erwartet worden waren, durchbrachen Europas Aktien eine Monate währende Seitwärtsbewegung. Und obwohl auch heute der Schwung fehlte, reichten die zarten Aufschläge aus, um bis auf wenige Punkte an das Frankfurter Jahreshoch von 11.480 Punkten heranzurücken.

„Der Dax ruht sich auf seinem Plus von 1000 Punkten seit Anfang Dezember aus. Die Anleger blicken bereits ins kommende Jahr“, kommentierte etwa Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Viele Investoren hätten ihre Bücher bereits geschlossen. Auch von den internationalen Börsen kamen feiertagsbedingt nur wenig Impulse. In London wird auch an diesem Dienstag noch nicht wieder gehandelt. Un in New York beißt sich der Dow-Jones-Index nach einer beachtlichen Trump-Rally seine Zähne an der 20.000-Punkte-Marke aus.

Auf den Terminkalendern steht auf der Konjunkturseite lediglich die Statistik zum US-Verbrauchervertrauen für Dezember (16.00 Uhr MEZ). Dass die Londoner Börse noch geschlossen bleibt, dürfte sich ebenfalls auf die Umsätze auswirken.

Im Fokus stehen weiter die Finanzwerte: Deutsche Bank legten um 0,7 Prozent zu. Am Freitag hatte die Erleichterung über eine Einigung im Streit mit den US-Justizbehörden über Tricksereien auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt die Aktien zeitweise um fünf Prozent angeschoben.

Auf den Terminkalendern steht auf der Konjunkturseite die Statistik zum US-Verbrauchervertrauen für Dezember (16.00 Uhr MEZ).

Auf der Unternehmensseite bleibt die angespannte Lage bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi im Fokus: Die EZB hatte dem Geldhaus zufolge einen Kapitalbedarf von 8,8 Milliarden Euro ermittelt. Bislang war von fünf Milliarden Euro ausgegangen worden.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Freitag nach Handelsschluss in Europa zwar leicht ins Plus gequält, doch blieb der Dow-Jones-Index auf dem Weg zur 20.000er Marke erneut stecken und schloss mit 19.933 Zählern nur geringfügig höher. Der S&P500 ging mit einem Plus von 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite mit plus 0,3 Prozent aus dem Handel. Auch in New York waren die Umsätze extrem dünn.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Dienstag nahezu unverändert. In Shanghai kamen die Kurse ebenfalls kaum vom Fleck.