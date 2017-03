 Börse Frankfurt: Dax nähert sich dem Plus

FrankfurtDer deutsche Leitindex sank zuletzt um 0,03 ins Minus auf 12.079 Zähler. Zum großen Verfall an den Terminmärkten vermuteten Börsianer am Freitag, dass der Dax weiter unter Druck gerät. Vom „großen Verfall“ sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf den gleichen Tag fällt. Das löst in vielen Fällen größere Kursbewegungen aus. Dass sich der Dax über der 12.000er-Marke hält, bezeichnen sie als psychologisch wichtig.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex dank der Erleichterung über den Ausgang der Parlamentswahl in den Niederlanden 0,6 Prozent auf 12.083,18 Punkte zugelegt. Den Dax könnte auch der starke Euro belasten, der am Tag zuvor 1,08 Dollar kostete. Zuletzt gewann der Euro 0,01 Prozent zum Dollar. Der Euro stieg am Vortag auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 1,0782 Dollar und legte damit binnen drei Tagen mehr als eineinhalb US-Cent zu. Dadurch werden Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig.

„Offenbar ist der politische Wille, den Dollar nicht weiter steigen zu lassen, groß“, sagte Jochen Stanzl, Analyst des Online-Brokers CMC Markets. Ein Zeichen hierfür seien die Aussagen von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny. Dieser schloss in einem Zeitungsinterview eine Zinserhöhung vor Ablauf der billionenschweren Anleihekäufe seines Hauses nicht aus.

Auch der MDax sank zuletzt mit 0,41 Prozent zum Vortag ins Minus, der SDax nur um leichte 0,09 Prozent ins Minus. Im MDax ist mit einem großen Plus Fraport ganz vorne, zuletzt legte er dicke 4,22 Prozent zum Vortag zu. Fraport plant für 2017 einen Zuwachs an Passagieren um vier Prozent und profitierte im Vorjahr von Sondererlösen. Fraport gewann am Hexensabbat bis zu 5,1 Prozent und war mit 63,56 Euro so teuer wie zuletzt vor zehn Jahren.

Der Gewinner im Dax am Morgen war zuletzt die Commerzbank mit dicken 2,75 Prozent im Plus. Die Aktien der Lufthansa nahmen den Schwung vom Vortag mit und stiegen auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Zuletzt notierten sie als einer der Favoriten im Dax 2,27Prozent im Plus. Am gestrigen Donnerstag hatte die Fluggesellschaft mit ihrem Geschäftsausblick überzeugt. Im Dax zählten die Aktien der Autobauer angesichts der jüngsten Kursgewinne des Euro zu den größten Verlierern. Ein starker Euro kann die Geschäfte exportorientierter Unternehmen belasteten. Die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen gaben um bis zu anderthalb Prozent nach. Großer Verlierer am Morgen war Volkswagen mit 1,60 Prozent im Minus.

„Die Aktie leidet unter den Nachwehen der Razzien bei Audi und der VW-Anwaltskanzlei“, sagt ein Börsianer.

Auf der Unternehmensseite stand eine Kapitalerhöhung des Energiekonzerns Eon im Fokus, dem nun etwa 1,35 Milliarden Euro in die Kasse fließen. Trotz der Anteilsverwässerung legten die Papiere um 1,73 Prozent zu. Mit der nun erfolgten Bilanzaufbesserung sei einer der größten Unsicherheitsfaktoren für die Aktie beseitigt, schrieb Analyst Peter Crampton von der australischen Bank Macquarie in einer Studie. Nun könne eine Erholung einsetzen.

Anleger werden im Laufe des Tages das erste Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump genau verfolgen. Die Androhung von Strafsteuern und einer radikalen Veränderung des US-Steuersystems haben deutsche Exporteure aufgeschreckt. Das Thema Handel spielt auch beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) eine große Rolle. US-Finanzminister Steven Mnuchin betonte, sein Land wolle keine Handelskriege.

Das Prinzip festverzinslicher Wertpapiere Zinsen und Rückzahlung Festverzinsliche Anleihen haben einen fixen Zinskupon, der sich auf den Nominalbetrag von 100 Prozent, also zum Beispiel 1 000 Euro, bezieht. Zu diesem Betrag werden die Papiere am Ende der Laufzeit zurückbezahlt. Bei einem Kurs von 100 Prozent entspricht also die Rendite dem zugesicherten Zins.

Kurse und Renditen Während der Laufzeit werden Anleihen gehandelt, deshalb schwanken die Kurse, die in Prozent angegeben werden. Der Rückzahlungswert bleibt unverändert bei 100 Prozent. Die Zinskupons, die sich auf den Nominalwert beziehen, verändern sich ebenfalls nicht. Weil Zinszahlungen und Tilgungen gleichbleiben, sinkt die Rendite für Neueinsteiger, wenn die Kurse steigen. Umgekehrt ist es genauso: Wenn die Kurse fallen, dann steigen die Renditen für Investoren, die neu zugreifen und bis zur Fälligkeit halten.

Renditeentwicklung Entwicklung - Die Kurse vieler Anleihen - vor allem die von Staatsanleihen im Euro-Raum und in Japan - sind so stark über 100 Prozent gestiegen, dass Anleger trotz der Zinsen weniger Geld wiederbekommen, als sie angelegt haben. Somit sind die Renditen für Neueinsteiger sogar negativ. Das geht umso schneller, weil die Kupons stetig sinken. So haben zweijährige Bundesschatzanweisungen in Deutschland seit dem 20. August 2014 einen Kupon von null Prozent, seit dem 21. Januar 2015 gilt das auch für fünfjährige Bundesobligationen und seit dem 13. Juli 2016 auch für die neue zehnjährige Bundesanleihe.

Daneben stehen im Tagesverlauf Zahlen zur US-Industrieproduktion sowie das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der Verbraucher auf dem Terminplan.

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent und der Nasdaq 0,6 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.522 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3246 Punkte.