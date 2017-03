Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse Frankfurt Die Kauflaune der Anleger ist zurück. (Foto: Reuters)

FrankfurtNach Berechnungen von Banken und Brokern dürfte der Dax am Dienstag höher starten. Am Montag hatte der Leitindex 0,6 Prozent auf 11.996,07 Punkte verloren, da Investoren nach dem Scheitern von US-Präsident Donald Trumps Plänen zur Abschaffung der Gesundheitsreform Kasse machten.

Bei Volkswagen beschäftigt sich der Aufsichtsrat Insidern zufolge abermals mit der Abgaskrise. Die 20 Mitglieder des Kontrollgremiums sollen über den Stand der Ermittlungen informiert werden und über eine Entlastung des Managements entscheiden.

Spannend dürfte es auch für Aktionäre von RWE werden: Der Konzern will beim Kapitalmarkttag über Themen wie die künftige Strategie, die Dividendenpolitik und Übernahmespekulationen in der Branche informieren.

An der Wall Street hatten die großen US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung dennoch 0,2 Prozent im Minus, der S&P500 fiel um 0,1 Prozent, während der Nasdaq 0,2 Prozent zulegte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um ein Prozent auf 19.174 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3254 Punkte.